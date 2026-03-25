Embiid y George brillan en su regreso y OKC pierde su racha en Boston

Después de una larga baja por motivos distintos, Joel Embiid y Paul George regresaron con fuerza a las pistas este miércoles combinándose para 63 puntos en una paliza de los Philadelphia 76ers por 157-137 ante los Chicago Bulls.

A continuación las principales escenas de una jornada de 12 partidos en la NBA.

- Sixers mandan aviso -

En un aviso a sus rivales de la Conferencia Este, los Sixers mostraron el miércoles lo peligrosos que pueden ser en playoffs si cuentan en sus filas con Embiid y George.

El pívot camerunés, parado desde hace un mes por un problema en el músculo oblicuo, no tardó en recuperar tiempo perdido y en pocos minutos ya acumulaba 15 de los primeros 19 puntos de los Sixers.

Embiid tampoco encontró apenas resistencia en la pintura de los Bulls, que retiraron del juego a sus pívots Nick Richards y Jalen Smith con menos de 10 minutos de juego.

En 28 minutos en pista, Embiid sumó una fabulosa cuenta de 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

Paul George, de su parte, también dejó una gran impresión después de casi dos meses suspendido por violar el Programa Antidopaje de la NBA.

El alero, de 35 años, firmó 28 puntos, 6 triples, 6 rebotes y 4 asistencias en 26 minutos.

Los Sixers, que ocupan la séptima posición del Este, tienen a su mano asegurar una plaza directa en playoffs.

Si el físico de Embiid resiste, Philadelphia puede ser una enorme amenaza para los favoritos del sector con la combinación de sus dos veteranos líderes y de jóvenes como el novato VJ Edgecombe (22 puntos) y el escolta All Star Tyrese Maxey, al que se espera de regreso tras lesión antes del inicio de las eliminatorias.

- Caen los líderes -

En Boston, los Celtics dieron cuenta por 119-109 de los Oklahoma City Thunder, líderes del Oeste, que vieron marchar su racha de 12 victorias seguidas.

Los vigentes campeones comenzaron mandando en el TD Garden de la mano de Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 33 puntos y 8 asistencias.

Pero el base canadiense apenas tuvo apoyo de sus escuderos Chet Holmgren y Jalen Williams, que se quedaron en 10 y 7 puntos, y los locales se vinieron arriba de la mano del alero Jaylen Brown, que acumuló 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Jayson Tatum, la otra figura verde, logró 19 puntos y 12 rebotes para unos Celtics que se acercaron a cuatro victorias de los jefes del Este, los Detroit Pistons.

Frente a su público, los Pistons pincharon ante los Atlanta Hawks por 130-129 en otra difícil noche sin su líder Cade Cunningham.

Los locales dieron una muestra de orgullo al forzar la prórroga tras ir cayendo por 21 puntos pero Atlanta se llevó una victoria con la que amenaza el quinto puesto del Este de los Toronto Raptors.

- Doncic reactiva a Lakers -

Tras tropezar el lunes en Detroit, Los Angeles Lakers retomaron la senda racha ganadora con un triunfo 137-130 en la cancha de los Indiana Pacers.

Los visitantes tuvieron que reactivarse en la fase final del duelo después de que llegaran a dominar por 29 puntos en el marcador.

LeBron James rozó el triple doble con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias mientras Luka Doncic comandó el ataque con 43 puntos.

La estrella eslovena, que sumaba 21 puntos en el primer cuarto, lleva 11 partidos sin bajar de la treintena de puntos.

En ese tramo los angelinos acaparan 10 victorias con las que se han afianzado en el tercer lugar del Oeste.

Los Lakers se ilusionan con un largo recorrido en los playoffs ahora que tienen saludables a su trío de figuras, formado por Doncic, James y el escolta Austin Reaves (25 puntos).