El Whitecaps de Müller elimina en penales al LAFC de Son en la MLS

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Oeste de la MLS al derrotar este sábado 4-3 en penales a Los Angeles FC (LAFC), que había firmado una espectacular remontada con dos goles del surcoreano Son Heung-Min.

El excapitán del Tottenham convirtió los dos tantos angelinos en el empate 2-2 en el tiempo reglamentario, el último de ellos con un majestuoso tiro libre en el minuto 90+5.

La figura surcoreana fue en cambio protagonista negativo en la tanda de penales al errar la primera pena máxima de LAFC con un remate al palo.

El estadounidense Emmanuel Sabbi y el uruguayo Mathias Laborda anotaron en los minutos 39 y 45+1 los goles de Vancouver, que resistió toda la prórroga con un futbolista menos frente a su público del BC Place.

El Whitecaps, uno de los equipos revelación en la liga norteamericana (MLS), disputará la final de conferencia ante el ganador del choque del lunes entre el San Diego FC y el Minnesota United.

En el Este, el Inter Miami de Lionel Messi buscará el domingo su primera final de conferencia en una visita al FC Cincinnati, mientras el Philadelphia Union y el New York City FC pugnarán ese mismo día en la otra semifinal.

Para Vancouver, el triunfo del sábado supuso también una deseada revancha frente a LAFC, que lo había eliminado en la primera ronda de los dos últimos playoffs.

"Esto significa mucho, las dos últimas veces quedamos eliminados con ellos así que a la tercera fue la vencida", declaró el uruguayo Laborda, quien convirtió el penal definitivo en la tanda.

"Solo me concentré en patearlo, con la esperanza de festejarlo con el equipo", recordó el exzaguero de Nacional de Montevideo.

- Doblete de Son -

Whitecaps, una de las tres franquicias canadienses de la MLS, sigue agrandando la mejor temporada de su historia, en la que también fue subcampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en junio.

Semanas después sorprendió al fútbol norteamericano al anunciar la llegada de Thomas Müller, su contratación de mayor calibre y también una de las más sonadas del año en la MLS junto a la de Son, que se produjo también en el mercado estival.

El exmediapunta del Bayern de Múnich, de 36 años, ha rendido desde el primer momento con ocho goles en 10 partidos, potenciando el interés por el fútbol en uno de los países organizadores del Mundial de 2026.

Con casi 54.000 aficionados llenando el sábado las gradas, los Whitecaps parecían encarrilar la clasificación en la primera mitad con dos goles en los que tuvo mucha responsabilidad el arquero francés Hugo Lloris.

Desde el área canadiense, el portero japonés Yohei Takaoka envió un pelotazo a la carrera de Sabbi, que ganó la espalda a los defensas y picó la pelota por encima de la indecisa salida de Lloris.

El campeón mundial francés, de 38 años, tuvo otra intervención fallida en el descuento con un flojo despeje a un cabezazo de Müller que Laborda remachó a la red.

Con el LAFC contra las cuerdas, Son descontó en el 60 aprovechando un balón suelto frente a la portería y se lanzó por el empate junto a su socio ofensivo, el gabonés Denis Bouanga.

En el descuento, el defensa Tristan Blackmon recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta que Son convirtió en el tanto del empate con una falta directa a la escuadra.

A los visitantes les falló la fortuna en la prórroga, en la que estrellaron tres pelotas en los postes, y acabaron sucumbiendo en la tanda.

La franquicia angelina, campeona en 2022 y finalista en 2023, era de nuevo una gran candidata al título gracias a la llegada de Son, autor de 12 goles en sus 13 primeros partidos en la MLS.