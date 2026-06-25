El Valencia gana su segunda liga española de baloncesto

El Valencia Basket se proclamó campeón de la liga española de baloncesto (Liga ACB), tras imponerse 108-84 como visitante al FC Barcelona, este miércoles en el cuarto partido de la final de los playoffs del torneo.

Con este triunfo en el Palau Blaugrana, los valencianos se ponen 3-1 por delante en su serie y evitaron que el Barça pudiera forzar un quinto y decisivo duelo.

Los catalanes se impusieron por la mínima (113-112) en el primer partido de la final, pero los tres siguientes han sido para los valencianos, que antes de este miércoles habían ganado el segundo y tercer duelos de la serie (102-75 y 88-80).

Jean Montero y Kameron Taylor, con 23 y 21 puntos respectivamente, fueron los líderes anotadores del Valencia en esta ocasión.

Es la segunda vez que el Valencia Basket logra el título nacional, nueve años después del primero, conquistado en 2017.

Cierra así una gran temporada, en la que fue segundo de la temporada regular, antes de eliminar en cuartos de final de los playoffs al Baskonia de Vitoria y en semifinales al Joventut de Badalona.

El Real Madrid, vencedor de la temporada regular, quedó eliminado en cuartos de final por La Laguna Tenerife, que luego quedó eliminado por el Barça en semifinales.