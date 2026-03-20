El Thunder, campeón de la NBA, cancela visita a la Casa Blanca por "calendario"

El actual campeón de la NBA, el Oklahoma City Thunder, no visitará la Casa Blanca durante su estancia en Washington para enfrentarse a los Wizards el sábado, alegando un problema de "calendario", según informó The Athletic el viernes.

"Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación que hemos mantenido, pero el calendario simplemente no encajaba", declaró el Thunder a The Athletic en un comunicado.

El equipo no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Los equipos campeones de la NBA han visitado la Casa Blanca desde que los Boston Celtics viajaron en 1963, mientras que los Celtics de 2024 fueron los últimos en hacerlo, con el entonces presidente Joe Biden, en noviembre.

El tema de las visitas de los equipos triunfadores a la Casa Blanca ha adquirido una carga política en los últimos años.

Cuando varios jugadores de los Golden State Warriors mostraron reservas ante una posible recepción tras ganar el título en 2017, el entonces presidente, Donald Trump, tuiteó que la invitación había sido retirada.

Los Warriors no fueron invitados cuando ganaron en 2018, pero sí visitaron la Casa Blanca de Biden para celebrar su campeonato de 2022.

Varios equipos, incluidos los Philadelphia Eagles de la NFL en 2018, rechazaron invitaciones o vieron cómo se les retiraban durante el primer mandato de Trump.

Sin embargo, Trump elogió a los Eagles como "increíbles" cuando celebraron su victoria en el Super Bowl 2025 en la Casa Blanca el año pasado.

Más recientemente, el seleccionado olímpico masculino de hockey sobre hielo, ganador de la medalla de oro, fue agasajado en la Casa Blanca antes de asistir al discurso del Estado de la Unión de Trump. El combinado femenino de hockey, también medallista de oro, fue invitado, pero alegó "cuestiones de tiempo y compromisos académicos y profesionales previamente programados" para rechazar la invitación.

La presencia más reciente de un equipo en la Casa Blanca fue la del Inter Miami con el astro argentino Lionel Messi a la cabeza, a comienzo de marzo.

En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por Messi y Jorge Mas, copropietario del elenco floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana (MLS).