El tercer partido de la serie entre Rays y Guardianes se adelanta por lluvia

El tercer juego de la serie de playoffs de las Grandes Ligas de béisbol entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay comenzará el jueves con cinco horas de antelación debido al pronóstico de lluvias.

Con este cambio, anunciado el miércoles por la competición, el partido por la Serie de Campeonato de la Liga Americana arrancará en Cleveland (Ohio) a las 13H00 locales (17H00 GMT).

El adelanto "se realiza de forma preventiva con el fin de mantener el calendario de la serie", señalaron Grandes Ligas en un comunicado.

Guardianes y Rays están empatados a un triunfo en esta eliminatoria al mejor de siete partidos, que este miércoles tiene jornada de descanso.

El Progressive Field de Cleveland será también escenario del cuarto partido de la serie el viernes y del quinto el sábado.

De ser necesario, la serie regresará a la bahía de Tampa (Florida) para un sexto episodio el lunes y un séptimo el martes.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en la Serie Mundial a los vigentes campeones, los Dodgers de Los Ángeles, o a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Dodgers, que están 2-0 abajo en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional, estaban obligados a reaccionar en el tercer capítulo del miércoles, que disputarán ante su público en Los Ángeles.