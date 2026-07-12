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"El tenis le necesita", dice Sinner sobre Alcaraz

El tenis le necesita, dice Sinner sobre Alcaraz
Jannik Sinner tras revalidar su título en Wimbledon al ganar la final a Alexander Zverev. En el sudoeste de Londres, el 12 de julio de 2026 Kirill KUDRYAVTSEV
AFP
12 de julio de 2026

El italiano Jannik Sinner, campeón de Wimbledon este domingo por segundo año consecutivo, fue preguntado tras su título por su rival y amigo Carlos Alcaraz, baja en esta edición por una lesión, y le deseó una pronta recuperación porque "el tenis le necesita".

"Espero que Carlos vuelva, el tenis le necesita", dijo el italiano, número uno mundial, en su conferencia de prensa posterior a la final.

Lesionado en la muñeca derecha desde abril, cuando abandonó durante el torneo de Barcelona, Alcaraz ha sido baja en los dos últimos Grand Slam (Roland Garros y Wimbledon), lo que le hace ceder el número dos del ranking a Alexander Zverev, campeón en el torneo parisino a principios de junio y ahora subcampeón en Wimbledon.

"Respeto mucho a Sascha (apodo de Zverev), su juego mejora cada vez más. Está bien tener a alguien enfrente que te incita a explorar tus límites. Sé cuánto trabaja. Es un rival contra el que es muy difícil jugar", valoró Sinner.

Pero no solo en Alcaraz y Zverev ve Sinner rivales peligrosos para los próximos torneos.

"Novak (Djokovic) sigue ahí y hay muchos jugadores jóvenes que están emergiendo. Eso es bueno", señaló.

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