"El tenis le necesita", dice Sinner sobre Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, campeón de Wimbledon este domingo por segundo año consecutivo, fue preguntado tras su título por su rival y amigo Carlos Alcaraz, baja en esta edición por una lesión, y le deseó una pronta recuperación porque "el tenis le necesita".

"Espero que Carlos vuelva, el tenis le necesita", dijo el italiano, número uno mundial, en su conferencia de prensa posterior a la final.

Lesionado en la muñeca derecha desde abril, cuando abandonó durante el torneo de Barcelona, Alcaraz ha sido baja en los dos últimos Grand Slam (Roland Garros y Wimbledon), lo que le hace ceder el número dos del ranking a Alexander Zverev, campeón en el torneo parisino a principios de junio y ahora subcampeón en Wimbledon.

"Respeto mucho a Sascha (apodo de Zverev), su juego mejora cada vez más. Está bien tener a alguien enfrente que te incita a explorar tus límites. Sé cuánto trabaja. Es un rival contra el que es muy difícil jugar", valoró Sinner.

Pero no solo en Alcaraz y Zverev ve Sinner rivales peligrosos para los próximos torneos.

"Novak (Djokovic) sigue ahí y hay muchos jugadores jóvenes que están emergiendo. Eso es bueno", señaló.