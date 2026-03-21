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El suizo Simon Ehammer bate el récord mundial de heptatlón con 6.670 puntos

El suizo Simon Ehammer bate el récord mundial de heptatlón con 6.670 puntos
AFP
21 de marzo de 2026

El suizo Simon Ehammer batió este sábado el récord del mundo del heptatlón masculino con un total de 6.670 puntos, este sábado en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia).

Mejora así en 25 unidades la anterior plusmarca, que tenía desde 2012 el estadounidense Ashton Eaton, una leyenda de las pruebas combinadas.

Ehammer se colgó así el oro mundial en esta versión indoor del decatlón, que se disputa con siete pruebas en vez de las diez de su equivalente al aire libre, superando en el podio a dos estadounidenses, Heath Baldwin (6.337 puntos, plata) y Kyle Garland (6.245 puntos, bronce).

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