El suizo Simon Ehammer bate el récord mundial de heptatlón con 6.670 puntos

El suizo Simon Ehammer batió el récord del mundo del heptatlón masculino con un total de 6.670 puntos, este sábado en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia).

Mejora así en 25 unidades la anterior plusmarca, que tenía desde 2012 el estadounidense Ashton Eaton, una leyenda de las pruebas combinadas.

Ehammer se colgó el oro mundial en esta versión indoor del decatlón, que se disputa con siete pruebas en vez de las diez de su equivalente al aire libre, superando en el podio a dos estadounidenses, Heath Baldwin (6.337 puntos, plata) y Kyle Garland (6.245 puntos, bronce).

El suizo de 26 años lideró la clasificación global al término de las siete pruebas del programa, que se disputaron entre viernes y sábado: 60 m (6.69), salto de longitud (8,15 m), lanzamiento de bala (14,87 m), salto de altura (2,02 m), 60 m vallas (7.52), salto con garrocha (5,30 m) y 1.000 metros (2:41.04).

En los 60 metros vallas, su 7.52 es además la mejor marca conseguida en esa prueba durante un heptatlón.

Con este éxito, Ehammer se saca la espina del decatlón del Mundial de Tokio al aire libre del pasado septiembre, donde abandonó después de no superar ninguna barra en el salto de altura.

Ehammer no solo compite en pruebas combinadas. Tiene también un buen palmarés en el salto de longitud, donde fue bronce en el Mundial de Eugene en 2022 y logró un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.