El sorprendente Cabo Verde de Vozinha se medirá con Argentina en 16avos al terminar segundo en Grupo H

Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16avos de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.

Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España -venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.

El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

Alineaciones:

Cabo Verde: Josimar Vozinha - Wagner Pina (Steven Moreira, 90+4), Roberto Lopez, Diney, Joao Paulo - Ryan Mendes (Garry Mendes, 72) - Deroy Duarte, Kevin Pina, Jamiro Alvarenga (Laros Duarte, 71), Willy Semedo (Hélio Varela, 61) - Dailon Livramento (Joia Nuno Da Costa, 61). DT: Pedro Leitao Brito.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti (Ali Alawjami, 33), Abdulelah Alamri, Nawaf Boushal (Moteb Al-Harbi, 82) - Sultan Mandash (Abdullah Al-Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari (Musab Fahz, 46), Salem Al-Dawsari (Mohamed Waheeb, 66) - Firas Al-Buraikan, Mohamed Kanno. DT: Giorgos Donis.

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