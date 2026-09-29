El Senado de EEUU aprueba una ley para regular el negocio del deporte universitario

Con una votación de 72 a 22, el Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un marco normativo federal sin precedentes en el deporte universitario para poner orden a una industria multimillonaria que tiene audiencias comparables a las de competencias profesionales.

La ley bipartidista de Protección del Deporte Universitario regularía la forma en que las universidades pagan a los atletas, restringiría los traspasos y otorgaría a la NCAA —el organismo rector— una protección limitada frente a demandas antimonopolio, tras años de batallas judiciales que transformaron la economía del deporte colegiado.

La votación fue una de las últimas iniciativas del Senado antes del receso por las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, que está en receso hasta después de los comicios, lo que deja poco margen para aprobarlo antes de que asuma el nuevo Congreso en enero.

A diferencia del deporte universitario en la mayoría de países, en Estados Unidos es una industria enorme.

En enero, más de 30 millones de televidentes vieron el campeonato nacional de fútbol americano universitario, mientras que las principales conferencias —que agrupan universidades por regiones— han firmado contratos de difusión multimillonarios.

- Una reforma sin precedentes -

La ley surge tras años de profundos cambios en el deporte universitario. Entre los más importantes, figuran el reconocimiento del derecho de los atletas a obtener ingresos por el uso de su imagen, y un acuerdo judicial que permitió a las universidades pagarles directamente a los deportistas.

La iniciativa que está en curso actualmente establecería reglas de alcance nacional para regular dichos pagos y permitiría a las instituciones educativas destinar casi 50 millones de dólares anuales a través de mecanismos de reparto de ingresos y otros fondos.

También permitiría a los atletas trasladarse de universidad sin tener que permanecer una temporada sin competir, y se limitarían al 5% los honorarios de los agentes.

El proyecto también contempla protecciones a largo plazo para becas y atención médica, y busca salvaguardar los deportes femeninos y olímpicos.

Sus defensores argumentan que es necesario que el marco normativo tenga alcance nacional para evitar lo que actualmente es un salpicón de leyes estatales que deriva en constantes litigios.

"Los estudiantes atletas merecen recibir una remuneración. Merecen protecciones reales. Y los atletas de secundaria merecen una oportunidad justa para competir", declaró el senador republicano Ted Cruz, coautor del proyecto de ley.

Sin embargo, la medida ha dividido a los demócratas y ha suscitado la oposición de activistas por la igualdad racial, sindicatos y el Caucus Negro del Congreso.

Los críticos sostienen que sus disposiciones antimonopolio devuelven demasiado poder a la NCAA, al tiempo que limitan los derechos legales de los deportistas y no resuelven si los jugadores universitarios deberían ser considerados empleados con derecho a negociación colectiva.

La Cámara de Representantes podría buscar modificaciones, lo que obligaría a celebrar otra votación en el Senado y complicaría los esfuerzos para enviar la legislación al presidente Donald Trump antes de que finalice el mandato del actual Congreso.