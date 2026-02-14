El saltador de esquí esloveno Domen Prevc suma su segundo oro olímpico

El esloveno Domen Prevc se colgó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina al imponerse en la prueba de trampolín grande, este sábado en Predazzo.

Prevc (26 años), líder de la Copa del Mundo de su disciplina y ganador en enero del prestigioso Torneo de los Cuatro Trampolines, acumuló 301,8 puntos para superar al japonés Ren Nikaido (295 puntos), plata después de haber terminado en cabeza la primera manga.

La medalla de bronce fue para el polaco Kacper Tomasiak (291,2 puntos).

Domen Prevc había sido ya campeón olímpico el domingo formando parte del equipo de Eslovenia en la prueba por equipos mixtos, donde también estaba su hermana pequeña Nika.

Esos dos títulos compensan la decepción inicial que tuvo Domen Prevc, cuando en la prueba de trampolín normal (o pequeño) solo pudo ser sexto.