El Rugby Championship abre con batalla entre Pumas y All Blacks

El Rugby Championship 2025 arrancará este sábado con una batalla en Argentina entre los locales Pumas y los All Blacks de Nueva Zelanda, en una primera jornada que incluirá el cruce inaugural entre Sudáfrica y Australia.

Las seis jornadas de la competición del hemisferio sur, que reúne a cuatro equipos, bajará el telón el 4 de octubre.

Los albicelestes apuntan a tratar de mejorar el tercer puesto logrado en 2024, mientras que los Hombres de Negro, ganadores en diez de las trece realizaciones del Championship, buscarán reconquistar la corona que el año pasado quedó en manos sudafricanas.

Nueva Zelanda nunca había perdido con Argentina, hasta que en 2020 los sudamericanos se dieron el gusto de superar a los oceánicos en Sídney, para luego repetir la receta en 2022 y en 2024, en Wellington (38-30).

Los Pumas, sin embargo, todavía no consiguieron vencer como locales a los All Blacks, aunque ahora tendrán dos ocasiones para lograrlo: en la primera fecha que se jugará el sábado en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, y en el desquite del sábado 23 en el José Amalfitani, en Buenos Aires.

Los albicelestes debutarán después de sufrir dos derrotas dolorosas frente a Inglaterra en par de test-match jugados en la provincia de San Juan (oeste) en julio.

- Listos para jugar -

Su entrenador, Felipe Contepomi, dispondrá un equipo con el regreso de Tomás Albornoz como apertura, mientras que entre los forwards se destaca el retorno de Marcos Kremer, recuperado de una lesión que sufrió jugando para el club francés Clermont.

Entre los backs aparecen Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, que retornan a la formación argentina tras conquistar el Top 14 francés con Stade Toulousain.

"Hay buena competencia (dentro del plantel). Los jugadores que no juegan son los que demuestran el nivel que tenemos", evaluó Contepomi.

Del lado visitante, Cortez Ratima será titular como medio scrum y Beauden Barrett entrará como apertura, en tanto que el capitán, Scott Barrett, se recuperó de una dolencia y estará entre los 15 iniciales, en uno de los nueve cambios dispuestos respecto del último cotejo ante Francia en Hamilton.

"Tuvimos una gran semana de entrenamientos en Buenos Aires y el grupo está listo para jugar. Hay mucha concentración y motivación dentro del grupo para comenzar la campaña", consideró el entrenador Scott Robertson.

"Conocemos la identidad de los Pumas como un juego rápido y físico, y hemos elegido un equipo acorde a la ocasión", amplió el conductor de los All Blacks, que en la ventana internacional de julio consiguieron tres victorias a expensas de Francia.

El historial entre Nueva Zelanda y Argentina es de 39 encuentros, con 35 éxitos y un empate para los Hombres de Negro. El ala Ardie Savea jugará su cotejo 100 en los All Blacks.

- Springboks, a repetir la corona -

Por otro lado, los Springboks recibirán a los Wallabies el sábado en el Ellis Park de Johannesburgo, en el inicio de un torneo en el que los bicampeones del mundo comienzan la defensa de la corona.

Sudáfrica, en gran forma, viene de lograr dos goleadas sobre Italia, incluido un 45-0, y de aplastar a Georgia en los amistosos del mes pasado.

Australia, campeona del Championship en 2015 y en una etapa de recambio, obtuvo un triunfo y dos derrotas frente al combinado British & Irish Lions.

De la mano de Rassie Erasmus, los Boks apuntan a renovar su credencial de mejor equipo del hemisferio sur, mientras que los Wallabies intentarán salir airosos de un territorio en el que llevan 14 años sin éxitos, cuando aún se disputaba el Tri Nations.

El encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda comenzará el sábado a las 21H10 GMT en Córdoba (centro), mientras que el de Sudáfrica y Australia largará a las 15H10 GMT.