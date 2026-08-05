El rugbista argentino Tomás Albornoz suspendido cuatro partidos por intimidar a un árbitro

El argentino Tomás Albornoz fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por haber tenido una actitud "intimidante" hacia un árbitro, anunció este miércoles World Rugby.

El apertura del Toulon no podrá disputar con los Pumas los test matches contra Sudáfrica el 8 de agosto y contra Australia el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Cumplirá luego su último partido de sanción en la visita de La Rochelle al Toulon, el 12 de septiembre, por la segunda jornada del campeonato de Francia, precisó World Rugby.

En los últimos segundos del partido Inglaterra-Argentina del Campeonato de Naciones 2026, el 18 de julio, el árbitro australiano Angus Gardner anuló un try sobre el final de Bautista Delguy que podría haberle dado el empate a los Pumas en caso de conversión. Inglaterra ganó finalmente por 31-24.

Albornoz se precipitó entonces hacia el árbitro y tuvo que ser contenido primero por un miembro del cuerpo técnico y luego por un compañero.

Ante la comisión de disciplina, Albornoz reconoció que "su comportamiento, tomado en su conjunto, fue intimidante", indicó World Rugby en su comunicado.

Este tipo de incidente es normalmente castigado con seis partidos de suspensión, pero la sanción del argentino de 28 años se redujo debido a que se comprometió a presentar disculpas públicas y privadas por escrito y a que su historial disciplinario estaba limpio hasta ahora.