El relanzamiento de LIV Golf colapsa tras retio de inversor clave (medios)

Los planes de relanzamiento del circuito LIV Golf tras su declaración de bancarrota sufrieron un duro golpe con el retiro de su nuevo inversor principal, BC Partners, informaron este miércoles varios medios de prensa.

La firma de capital privado tomó esta decisión ante las dificultades para convencer a varias estrellas para que se comprometieran plenamente con el proyecto, de acuerdo con Financial Times y The Athletic, que citaron fuentes anónimas.

El circuito había perdido la financiación saudita que le permitió reclutar a grandes figuras de la PGA y ahora se espera que liquide sus activos restantes.

LIV Golf no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

A principios de este año, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita cortó abruptamente un grifo de inversión en el circuito estimado en unos 5.000 millones de dólares desde 2022.

En septiembre, LIV Golf presentó una solicitud de protección por bancarrota al mismo tiempo que sus directivos se comprometían a relanzar la competición la próxima temporada, un LIV 2.0, con un calendario más corto, bolsas de premios reducidas y participaciones accionarias en la liga para los jugadores.

Para ello se esperaba que su nuevo inversor principal, BC Partners Credit, pusiera sobre la mesa una financiación inicial de hasta 300 millones de dólares.

En las últimas semanas, sin embargo, algunas de las mayores figuras del circuito disidente, como el español Jon Rahm, anunciaron públicamente su deseo de desvincularse del mismo.

El estadounidense Bryson DeChambeau, el otro gran nombre que permanecía en LIV Golf, tampoco se comprometió públicamente a seguir.

El proyecto de LIV Golf se complicó aún más después de que el circuito europeo DP World Tour revocara su permiso para que golfistas compaginaran su participación en ambas competencias, forzando a jugadores como Rahm a elegir.

Tengo el deber de "proteger el circuito frente a una entidad que gastó, según se nos dice, más de 7.000 millones de dólares, siendo uno de sus objetivos destruir el DP World Tour", dijo el director ejecutivo del circuito europeo, Guy Kinnings, el martes al periódico Scotsman.

Según documentos de su solicitud de bancarrota, LIV Golf debía entre 500 millones y 1.000 millones de dólares en pasivos estimados a por lo menos 1.000 acreedores, incluidos los propios Rahm y DeChambeau.