El prometedor ciclista galo Paul Seixas anuncia que participará en el Tour de Francia

Paul Seixas, el último prodigio del ciclismo francés, anunció este lunes que participará en la próxima edición del Tour de Francia, lo que le convertirá a sus 19 años en el ciclista más joven en tomar la salida de la Grande Boucle en los últimos 89 años.

El joven corredor confirmó que tomará la salida de la carrera el 4 de julio en Barcelona en un vídeo difundido en las redes sociales por su equipo Decathlon.

Cuando el Tour arranque en Barcelona Seixas tendrá 19 años, 9 meses y 10 días y se convertirá así en el participante más joven de la Grande Boucle desde 1937, cuando otro francés, Adrien Cento, tomó la salida con 19 años, 3 meses y 26 días.

El ciclismo francés, que no ha visto ganar a un corredor de los suyos en el Tour desde que Bernard Hinault lo lograse en 1984, esperaba esta decisión del que se ha convertido en la gran esperanza gala tras un inicio de temporada espectacular.

Seixas ha logrado ya seis victorias en lo que va de temporada, su segunda como profesional: ganó una etapa en la Vuelta al Algarve (y 2º de la general), se impuso en solitario en la Classic Ardèche y acabó segundo en la Strade Bianche, por detrás de Tadej Pogacar.

Su explosión definitiva llegó en la Vuelta al País Vasco, coronado con tres victorias de etapa, luego en la Flecha Valona y, por último, con un segundo puesto en Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril, donde fue el único capaz de seguir, durante un tiempo, a Pogacar.

Pero Seixas tendrá que soportar una enorme presión durante el Tour, que además será su primera carrera de tres semanas, algo que no es muy habitual.

Sin ir más lejos, el propio Pogacar corrió una Vuelta a España (en 2019) antes de probarse en el Tour, de largo la carrera más exigente y seguida de todo el calendario.