El piloto de Red Bull Isack Hadjar será baja también para el GP de España

El piloto francés Isack Hadjar volverá a ser baja para el Gran Premio de España de Fórmula 1, este fin de semana en Madrid, debido a su lesión en la muñeca izquierda, anunció este lunes su equipo Red Bull.

"Tras haber pilotado para el equipo en Zandvoort y Monza, Liam (Lawson) seguirá pilotando junto a Max (Verstappen) en el Gran Premio de España", indicó Red Bull en un comunicado.

"Esta decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack progresa favorablemente. Aunque todavía no está listo para volver al volante, estará presente en Madrid para apoyar al equipo", continúa la escudería austríaca.

Al igual que en las dos últimas carreras, el joven francés será sustituido por el neozelandés Liam Lawson, quien a su vez será reemplazado por el japonés Yuki Tsunoda al volante de Racing Bulls.

Hadjar, que cumplirá 22 años a finales de mes, se lesionó la muñeca izquierda durante un entrenamiento durante la pausa veraniega.

Ocupa la 8ª posición del campeonato del mundo con 71 puntos. Entre otros resultados, subió al podio en el Gran Premio de Mónaco (3º) y llegaba con una buena racha de siete Top 6 consecutivos antes de su lesión.

Su sustituto, Liam Lawson, terminó en 7ª posición en Zandvoort, pero solo fue 14º el domingo en Monza.

El director de Red Bull, Laurent Mekies, ya había dejado entrever claramente este fin de semana en Italia que Hadjar aún no estaría recuperado para el Gran Premio de España, insistiendo en el buen inicio de temporada del francés y en la importancia de que regrese al 100% una vez restablecido.