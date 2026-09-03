El peruano Buse se queda sin fuerzas ante Bonzi en el US Open

El prometedor tenista peruano Ignacio Buse dijo adiós al Abierto de Estados Unidos con una clara derrota en sets corridos frente al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda.

El jugador galo, número 97 de la ATP, se cobró una revancha ante Buse (30º) solo una semana después de que el limeño lo venciera en las semifinales del torneo ATP 250 de Winston Salem.

Buse conquistó el sábado el título, el segundo de su carrera a los 22 años, y explotó su gran momento para superar la primera ronda del US Open por primera vez el miércoles.

Tras ese duelo ante el local Marcos Giron, que fue aplazado el martes por la lluvia, Buse tuvo menos de 24 horas para descansar antes de enfrentarse a Bonzi, que lo esperaba con ganas para tumbarlo el jueves por 6-2, 7-6 (7/4) y 6-0.

Decenas de aficionados peruanos, muchos de ellos vistiendo la camiseta de la selección nacional de fútbol, acudieron a alentar a su nueva esperanza tenística.

Pero, en su séptimo partido de los últimos días, el limeño se vio sobrepasado por la experiencia y el potente servicio de Bonzi.

En el primer juego del partido ya entregó el servicio ante el francés, verdugo el año pasado del excampeón Daniil Medvedev.

Desde ahí el duelo se le hizo muy cuesta arriba al peruano, que no consiguió capitalizar ninguna de sus cuatro pelotas de break.

Su gran oportunidad para reengancharse al partido fue en el tiebreak del segundo set, pero perdió sus cuatro primeros puntos al saque ante un Bonzi crecido de confianza.

Entregado el segundo set, Buse bajó los brazos y no sumó un solo juego en la última manga hasta retirarse cabizbajo entre los gritos de ánimo de sus compatriotas.