El panameño Jorge Castelblanco gana la X edición del Maratón CAF 2026

Redacción Web
08 de febrero de 2026

El panameño Jorge Castelblanco se convirtió en el ganador del Maratón CAF 2026 al cruzar la meta con un tiempo de 02:15:18, rompiendo así el récord establecido en 2023.

A Castelblanco lo acompañaron en el podio el venezolano José Antonio Reyes, en el segundo lugar, con un tiempo de 02:20:33, y el ecuatoriano Fernando Moreno, quien se quedó con el tercer puesto con una marca de 02:20:44.

Diez mil corredores se dieron cita en el Parque Los Caobos para recorrer las calles de Caracas, Venezuela y disfrutar de la décima edición del Maratón CAF. El evento contó con la participación de 33 atletas de élite provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe, distribuidos en: 5200 deportistas en la categoría 21K, 2000 en la de 42K y 2800 en la distancia de 10K.

Resultados Femeninos y Movilidad ReducidaEn la rama femenina de los 42K, la ecuatoriana Silvia Ortiz alcanzó el primer lugar con un tiempo récord de 02:33:55. Fue seguida por la peruana Deysi Castro (02:35:05) y la argentina Natacha Castaño, quien completó el podio con un registro de 02:45:18.

Por su parte, el venezolano Juan Valladares ganó en la categoría de movilidad reducida por tercer año consecutivo, logrando un tiempo récord de 01:45:29. Valladares, quien también ha vencido en cinco ediciones de los 21K, fue escoltado por Miguel Ford (02:55:39) y Yohel Valera (04:09:41).

Finalmente, la mexicana Yeni Hernández se coronó campeona en la categoría de movilidad reducida femenina con un tiempo de 02:30:13, estableciendo un nuevo récord. El segundo y tercer lugar fueron para Yenny Ruza (Venezuela, 03:16:10) y Heidy Arias (Costa Rica, 03:20:31), respectivamente.

