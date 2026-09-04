El ‘Olimpo’ los espera

Ascenso al Olimpo 2026 promete elevar el estándar de las competencias de culturismo en Panamá. El evento, organizado por la WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) Panamá, se presenta una vez más como una vitrina para promover y premiar al culturismo 100% libre de esteroides y sustancias dopantes.

La cita es el sábado 5 de septiembre, en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá. Las puertas del recinto estarán abiertas al público desde las 9:00 a.m. El ‘show’ comenzará a las 10:00 a.m. y se estima que finalizará entre las 5:00 p.m. y 6:00 p.m. Para esta edición, ya se han confirmado 31 atletas participantes.

“Los ganadores recibirán medallas y trofeos y, en aquellas categorías que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos, también se realizará la entrega del carné profesional de culturismo natural”, indicó Gray Echeverría, presidente de la WNBF Panamá.

“En cuanto al público, ya superamos las 350 entradas vendidas y esperamos alcanzar una asistencia de entre 400 y 500 personas”, añadió. Se tendrá en tarima las categorías: Bikini Novata, Mens Physique Novato, Figure Novata, Classic Physique Novato, Bikini Master, Figura Master, Bodybuilding Open, Mens Physique Open, Bikini Open, Classic Physique Open, Figura Open, Bikini Overall y Classic Physiqui Overall.