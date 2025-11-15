El número 1 del tenis indio afirma que China rechazó su visa para un torneo

Sumit Nagal, el tenista indio mejor clasificado en el circuito ATP, afirmó que China le negó sin motivo un visado para participar en un torneo en la región de Sichuan.

"Se supone que debo ir pronto a China para un torneo de clasificación del Abierto de Australia. Pero mi solicitud de visado fue rechazada sin razón", indicó el martes en la red social X Sumit Nagal, número 275 del mundo.

El jugador de 28 años, que alcanzó el puesto 68 del mundo en 2024, debutó en la Copa Davis en 2016 y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia a principios de año y llegó a la segunda ronda en el mismo Grand Slam en 2024.

El torneo de clasificación para el Abierto de Australia comienza el 24 de noviembre y dura una semana. El ganador obtiene plaza para el primer Grand Slam del año, en enero en Melbourne.

El torneo invitó a Sumit Nagal "a contactar al consulado de China para obtener información sobre los trámites necesarios para obtener un visado". También puede solicitar una carta de invitación.

Sin embargo, los organizadores no respondieron a las solicitudes de la AFP.