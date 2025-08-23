El nuevo Leverkusen de Ten Hag debuta en la Bundesliga con derrota

En su primer partido dirigiendo al Bayer Leverkusen, el técnico neerlandés Erik Ten Hag debutó este sábado con una derrota en casa por 2-1 frente al Hoffenheim, en una primera jornada del campeonato alemán en la que el Eintracht, tercero la pasada temporada, goleó 4-1 al Werder Bremen.

El extécnico del Ajax y Manchester United, que llega a Leverkusen con la difícil misión de sustituir a Xabi Alonso, en el Real Madrid tras su exitosa etapa en Alemania con el histórico doblete nacional en 2023-2024, comenzó con buen pie, ya que el inglés Jarrell Quansah abrió el marcador a los seis minutos en una jugada a pelota parada.

El joven central de 22 años fichado al Liverpool cabeceó a la red desde el interior del área una falta lateral sacada por el español Álex Grimaldo.

Pero el Hoffenheim, que la temporada pasada luchó por no descender, remontó con goles del kosovar Fisnik Asllani, de potente zurdazo (25), y Tim Lemperle, con un disparo con la pierna derecha desde la frontal del área (52).

En otro de los partidos del sábado, el Eintracht, que jugará la Liga de Campeones tras haber sido la revelación el curso pasado, inició con buen pie la temporada, derrotando por 4-1 al Werder Bremen, destacando el joven francés de 20 años, Jean-Matteo Bahoya, autor de un doblete.

El Stuttgart, vencedor de la Copa alemana la temporada pasada, comenzó con derrota por 2-1 en la capital ante el Unión Berlín, mientras que Wolfsburgo y Augsburgo se impusieron por el mismo resultado, 3-1, en sus visitas al Heidenheim y Friburgo, quinto clasificado en la pasada Bundesliga.

Este sábado queda por jugar el Borussia Dortmund, que debutará con la visita al St Pauli, uno de los recién ascendidos.

La Bundeliga comenzó el viernes con la goleada 6-0 del Bayern Múnich, gran favorito al título, al RB Leipzig, con el primer gol del colombiano Luis Díaz en el campeonato germano y un triplete de Harry Kane.