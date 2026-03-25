El neerlandés Groenewegen gana el Tour de Brujas

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen ganó este miércoles el Tour de Brujas al imponerse en el esprint final al belga Jasper Philipsen.

A pesar de un pinchazo antes del final, el velocista de la formación Unibet Rose Rockets consiguió en la Venecia del Norte su cuarta victoria de la temporada y la tercera en tres carreras en los últimos cinco días, después de triunfar en el GP Monséré el domingo y en la Bredene Coxyde Classic el martes.

En una jornada con viento y frío, el Tour de Brujas estuvo marcado por numerosos abanicos que fracturaron el pelotón en múltiples grupos.

El vigente campeón de la prueba, el colombiano Juan Sebastián Molano, no pudo luchar por el triunfo luego de caerse a 25 kilómetros de la meta tras una mala maniobra de una moto.

La última vez que Groenewegen había triunfado en una carrera de categoría World Tour, la máxima del ciclismo, fue en la sexta etapa del Tour de Francia de 2024.

- Clasificación del Tour de Brujas:

1. Dylan Groenewegen (NED/TDT) los 202,9 km en 4 h 15:56.

(media: 47,7 km/h)

2. Jasper Philipsen (BEL/APC) a 0.

3. Max Kanter (GER/XAT) 0.

4. Stanislaw Aniolkowski (POL/COF) 0.

5. Luca Mozzato (ITA/TUD) 0.

6. Pavel Bittner (CZE/TPP) 0.

7. Iván García (ESP/MOV) 0.

8. Laurenz Rex (BEL/SOQ) 0.

9. Luke Lamperti (USA/EFE) 0.

10. Steffen De Schuyteneer (BEL/LOI) 0.

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