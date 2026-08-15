El nadador alemán Liebmann pulveriza el récord mundial de 1.500 m libres

El joven alemán Johannes Liebmann pulverizó el récord del mundo de 1.500 metros en estilo libre por casi cuatro segundos este sábado en la final del Campeonato Europeo de Natación de París.

A sus 19 años, Liebmann terminó el kilómetro y medio en 14 minutos, 26 segundos y 79 centésimas, rebajando en 3 segundos y 88 centésimas la anterior plusmarca, que había fijado el estadounidense Bobby Finke con 14:30.67 en los Juegos Olímpicos de 2024, también en París.

Liebmann superó en 12 segundos y 66 centésimas al segundo clasificado de la final de este sábado, el húngaro Zalan Sarkany (14:39.45), y consiguió su segundo título de la semana después de su éxito en los 800 metros.

El joven alemán, que en su victoria en los 800 metros batió el récord de Europa (7:37.59), fue líder toda la final de los 1.500 metros.

Su compatriota Oliver Klemet se quedó con la medalla de bronce (14:40.64).