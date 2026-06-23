El mexicano Karim López ocupa un histórico puesto 21 en el Draft de NBA

El prometedor ala-pívot Karim López fue este martes el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA con el puesto 21.

Esa selección le pertenecía a los Detroit Pistons pero, según reportes periodísticos, fue traspasada durante la ceremonia a los Memphis Grizzlies.

"Es algo muy especial poder estar aquí, soy bendecido y realmente no tengo palabras", alcanzó a decir el mexicano a ESPN entre lágrimas.

López, de 19 años, se abrió después la chaqueta para mostrar la bandera mexicana grabada en el interior de la prensa.

"Quería representar mi cultura, de donde vengo, mi fe", explicó.

Antes de López, su compatriota Eduardo Nájera también fue elegido en el Draft de 2000 pero en segunda ronda, con el puesto 38, arrancando una trayectoria de 12 años en la liga.

Jaime Jáquez Jr., de nacionalidad mexicana pero nacido en Estados Unidos, sí entró en la primera ronda de 2023 en el puesto 18.

El alero jugó desde entonces en los Miami Heat, que lo incluyeron la noche del lunes en el paquete de jugadores que enviará a los Milwaukee Bucks para hacerse con Giannis Antetokounmpo.

Karim López, hijo del exjugador profesional Hiram "Chino" López, se trasladó de adolescente a España para jugar en las categorías inferiores del Joventut de Badalona.

En lugar de sumarse al básquet universitario estadounidense, López completó su formación jugando dos años con los Breakers de Nueva Zelanda, con los que promedió en el último curso 11,9 puntos y 6,1 rebotes.