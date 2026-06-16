El Maracaná volverá a nacer

El Estadio Maracaná tendrá una nueva vida, luego que el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, firmara ayer la orden de proceder para la remodelación del coliseo, ubicado en la Cinta Costera, cerca del sector de El Chorrillo, Ciudad de Panamá.

“Los trabajos empiezan de inmediato. El Consorcio RD Maracará ya está listo, se ganó la licitación pública por mejor valor, más de 8 empresas compitieron, de éstas, al final 6 presentaron propuestas y se siguieron todos los pasos de la ley, finalmente obtuvimos el refrendo de la Contraloría, y arrancamos para tener este estadio listo para principios de 2027”, indicó Ordóñez.

La remodelación del estadio, que fue inaugurado en abril de 2014, abarca el cambio de la superficie de juego, que será de grama natural (variedad Zoysia Zeon), en reemplazo a la sintética colocada desde la construcción del recinto.

Además, se prevé una ampliación de la cancha para que cumpla con las medidas reglamentarias exigidas por la FIFA y la CONCACAF, permitiendo la realización de torneos internacionales.

Las obras incluyen cambios de graderías, revisión estructural integral, modificación de la fachada, colocación de iluminación LED, mejoras a sistemas sanitarios, recuperación de espacios internos como el gimnasio.