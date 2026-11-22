El patrón de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, arremetió la noche del sábado contra su piloto Charles Leclerc por "falta de respeto" después de que chocara con su compañero Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas.

El incidente entre el monegasco Leclerc y el británico Hamilton sigue al que protagonizaron a inicios de mes en México, cuando Vasseur les advirtió que debían anteponer los intereses del equipo.

Tras el impacto del sábado, ocurrido en la vuelta 38, Leclerc recibió una penalización de 10 segundos que lo relegó al décimo lugar, mientras que Hamilton finalizó séptimo.

"Mi posición es que, una vez más, es más que inaceptable (...) Es una falta de respeto hacia el equipo", clamó Vasseur.

Las señales de la tensión entre Hamilton y Leclerc se venían gestando desde las primeras fases de la carrera, en la que se impuso el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton llegó a soltar un exabrupto al pedir por radio al equipo que hicieran que Leclerc "se echara atrás" mientras él trataba de ascender posiciones.

Vasseur dijo que también le había dado una advertencia a Leclerc poco antes de que chocara con Hamilton.

"Enviamos el mensaje a Charles cinco curvas antes, y para mí es un error profesional", dijo el francés. "Sé que se disculpó. Sé que lo lamentó. Pero una vez más destruimos la carrera".

Pese a quedarse en el séptimo lugar, Hamilton se hizo con el tercer puesto de la clasificación general aprovechando un grave error de su compatriota George Russell (Mercedes), que chocó con un muro a dos vueltas del final y concluyó noveno.

En la tabla, Hamilton está 37 puntos por debajo de Verstappen y 135 de Kimi Antonelli (Mercedes), campeón anticipado de esta temporada.