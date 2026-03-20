El italiano Andy Díaz revalida su título mundial bajo techo en triple salto

Andy Díaz, cubano de nacimiento pero que representa a Italia, revalidó su título mundial en pista cubierta en el triple salto este viernes en Torun (Polonia).

A sus 30 años, Díaz consiguió su triunfo al llegar a 17,47 metros en el primero de sus seis intentos, estableciendo además la mejor marca en lo que va de temporada.

Superó así en el podio de la prueba al jamaicano Jordan Scott (17,33 m, plata) y al argelino Yasser Mohammed Triki (17,30 m).

Andy Díaz, bronce olímpico en 2024 y también vigente campeón europeo bajo techo, vuelve así a un gran podio internacional después de su decepcionante sexto lugar en el Mundial al aire libre de Tokio 2025.

Ayudó a su victoria las ausencias en esta cita polaca del campeón olímpico Jordan Díaz y del campeón mundial Pedro Pablo Pichardo, ambos nacidos como él en Cuba pero que representan respectivamente a España y Portugal.

En cuarto lugar quedó el cubano Lázaro Martínez, campeón mundial bajo techo en 2022, que se quedó en 17,14 metros.

El atleta guantanamero de 28 años era una de las principales opciones cubanas de medalla en este Mundial, después de haber sido también plata en 2023 y bronce en 2025 en esta prueba en el Mundial al aire libre.

El otro cubano en liza, Andy Hechevarría, fue duodécimo (16,41 m).

Por su parte, los brasileños Almir Dos Santos (6º, 16,92 m) y Elton Petronilho (10º, 16,61 m) se quedaron también fuera de las medallas.