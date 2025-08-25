El Inter se da un festín ante el Torino y es el primer líder de la Serie A

El Inter de Milán se convirtió en el primer líder de la Serie A luego de aplastar 5-0 al Torino este lunes en el partido que cerró la primera fecha del campeonato italiano.

El equipo Nerazzurro, subcampeón la campaña anterior, mostró que quiere regresar a lo más alto de la mano de su DT rumano Cristian Chivu, sustituto de Simone Inzaghi, con el que el Inter perdió la final de la pasada Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain (5-0).

El veinte veces campeón del Scudetto ofreció una imagen mucho mejor que la del equipo exhausto del final de curso pasado, y eso que solo había un jugador nuevo en el once inicial, el centrocampista bosnio-croata Petar Sucic.

El Inter abrió el marcador en el minuto 18 con un remate de cabeza de Alessandro Bastoni. El delantero internacional francés Marcus Thuram dobló la renta en el 36.

Su socio en ataque y capitán, el argentino Lautaro Martínez, sentenció en el 51 al robar un balón a la defensa del Torino.

- Protesta de los ultras -

Delante de su padre Lilian y de su hermano pequeño Khéphren, Thuram marcó en el 62 el segundo de su cuenta particular, que le sitúa al frente en solitario de la tabla de goleadores.

Poco después, el galo dejó su sitio en césped a su compatriota Ange-Yoan Bonny, fichado esta pretemporada por el conjunto lombardo.

El antiguo delantero del Parma completó la goleada apenas cinco minutos después de su debut.

Merced a esa abultada victoria, el Inter está solo al frente de la Serie A, delante del vigente campeón Nápoles y del Como de Cesc Fábregas, que vencieron 2-0 respectivamente al Sassuolo el sábado y a la Lazio el domingo.

"Lo más importante es que el Inter gane, no que Thuram y Lautaro hayan marcado al fin los dos en el mismo partido (...) Es solo el primer partido de la temporada, queremos hacerlo lo mejor posible, pero lo lograremos afrontando los partidos uno tras otro", declaró Thuram a la plataforma DAZN.

Pero la noche no fue perfecta en San Siro. Un amplio sector de los ultras del club permaneció en el exterior del estadio en protesta por la inclusión de algunos de ellos en una "lista negra" y por haberles sido denegada la renovación de sus localidades para la temporada en la tribuna denominada Curva Norte.