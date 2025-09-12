El Inter Miami retoma la acción en la MLS sin el sancionado Suárez

Tras el amargo final en la Leagues Cup, Lionel Messi y su Inter Miami visitan el sábado al Charlotte FC sin el sancionado Luis Suárez en el inicio de un maratón de partidos en la liga norteamericana (MLS), único trofeo todavía a su alcance.

El equipo que dirige Javier Mascherano tiene por delante seis juegos en lo que queda de septiembre con los que quiere remontar posiciones antes del inicio de los playoffs.

Actualmente el Inter ocupa la sexta plaza de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder, Philadelphia Union, pero con cuatro partidos menos.

En su conferencia de prensa del viernes, Mascherano confirmó que Messi está disponible para el exigente duelo ante Charlotte, tercero del Este con 50 puntos.

Messi, de 38 años, abandonó esta semana anticipadamente la concentración de la selección argentina al ser liberado del último partido de las eliminatorias mundialistas del martes en Ecuador.

"Leo está bien. Por suerte, tuvimos la posibilidad de que tanto él como (Lionel) Scaloni se pusieran de acuerdo para que no viajara a Ecuador y pudiera descansar después de varios partidos que venía jugando después de su lesión", explicó El Jefecito.

"Pudo entrenar toda la semana con nosotros y lo hizo de la mejor manera, así que estará listo para mañana", avanzó.

Mascherano tendrá que encontrar un nuevo socio ofensivo para Messi ante la sanción al uruguayo Luis Suárez por su participación en la riña desatada al término de la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

La MLS castigó con tres partidos al veterano delantero por escupir a un integrante de los Seattle Sounders después de la derrota 3-0 del Inter en la final.

Suárez, también sancionado con seis partidos por la Leagues Cup, se perderá el duelo ante Charlotte, el reencuentro con el Sounders del 16 de septiembre y el choque ante el DC United del día 20.

"Obviamente aceptamos la decisión que ha tomado la MLS", dijo Mascherano. Nosotros "lo que hemos tenido que hablar, lo hablamos en el ámbito privado. Ya le hemos dado cierre a ese tema".

- Son en el hogar de los 49ers -

De su lado Charlotte, impulsado esta campaña con la llegada del delantero marfileño Wilfried Zaha, espera a la escuadra floridana en un excepcional momento de forma, con una racha de ocho victorias seguidas en la MLS.

De vencer el sábado igualaría el récord de nueve triunfos seguidos en la liga norteamericana que ostentan los Sounders desde 2018.

En otros duelos de la jornada 33, Los Angeles FC (LAFC) y su flamante fichaje, el surcoreano Son Heung-min, encaran un derbi californiano ante el San Jose Earthquakes.

El choque fue trasladado al Levi's Stadium, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL (68.500 asientos), ante la expectación por la presencia de Son, quien calentó motores anotando dos goles en los amistosos internacionales de la última semana ante Estados Unidos y México.

El colombiano Cristian Arango, exjugador del equipo angelino, y el venezolano Josef Martínez tratarán de darle otro disgusto al LAFC, que solo ha ganado uno de los cuatro partidos desde el aterrizaje de Son desde el Tottenham inglés.

Por su parte el FC Cincinnati y Nashville SC librarán un duelo cuyo ganador asegurará el segundo boleto a playoffs por el Este, tras el logrado por Philadelphia Union.