No habrá más 24 Horas de Le Mans para Peugeot ni Fórmula E para Citroën y Opel: el gigante mundial del automóvil Stellantis anunció este lunes la retirada de sus escuderías del automovilismo deportivo para centrarse en su plan estratégico, destinado a optimizar la rentabilidad.

El grupo, en dificultades, abandonará los campeonatos del mundo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de aquí a finales de 2027, anunció en un comunicado, en el que precisó que sus 200 empleados afectados serán reubicados en otras actividades.

A pesar de un palmarés prestigioso, el fabricante franco-italo-estadounidense quiere "recentrar sus actividades de deporte automovilístico en la competición cliente", es decir, vender coches de carreras a otras escuderías o a pilotos, "y en el desarrollo de vehículos de altas prestaciones", señala en un comunicado.

"La participación en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC)", con la marca Peugeot, "llegará a su fin al término de la temporada 2026", precisa el texto.

En Fórmula E, competición de monoplazas eléctricos, Citroën y Opel dejarán de competir al final de la temporada en curso, en el verano boreal de 2027.

Se trata de un mazazo para Peugeot, que cuenta con un brillante palmarés con victorias en las 24 Horas de Le Mans, en el Campeonato del Mundo de Rallies y en el Rally Dakar.