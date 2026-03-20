El francés Zarco domina entrenamientos clasificatorios del GP de Brasil de MotoGP

Bajo un aguacero, el francés Johann Zarco fue este viernes el piloto más veloz en los entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Brasil de MotoGP, por delante del vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez.

Zarco (Honda-LCR), de 35 años, hizo tiempo de 1:28.526 en el regreso de la máxima categoría del motociclismo a Brasil, tras 22 años con el país sudamericano fuera del calendario.

El segundo y el tercer mejor crono en el circuito Ayrton Senna de Goiania, a unos 200 kilómetros de Brasilia, quedaron en manos de Márquez (Ducati/+0.125) y el novato turco Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac/+0.308).

"No eran las mejores condiciones, pero conseguí entender muchas cosas sobre este nuevo trazado", comentó Zarco, un experto en condiciones de lluvia.

"Si llueve a cántaros (el sábado y el domingo), tal vez tenga un poco más de posibilidades de luchar por el podio (...), pero incluso con pista seca el circuito parece adaptarse bien a mí", agregó.

Fue una decepcionante jornada para Marco Bezzecchi (Aprilia), ganador de la primera carrera de la temporada, el GP de Tailandia. El italiano quedó vigésimo.

El sorprendente líder del campeonato mundial tras ganar la carrera esprint en Buriram y ser segundo en el Gran Premio, el español Pedro Acosta (KTM), marcó el quinto mejor tiempo, por detrás de su compatriota Jorge Martín (Aprilia).

A los 10 más rápidos en la sesión de ensayos del viernes se unirán los dos mejores de la primera sesión de clasificación (Q1), el sábado.

La Q2 determinará la parrilla de salida tanto para la carrera esprint del sábado como para el GP del domingo.

"Hoy era uno de esos días en los que es más fácil cometer un error y quedarte fuera que entrar a la Q2", dijo Acosta.

El español Alex Márquez, el francés Fabio Quartararo, el español Fermín Aldeguer, el italiano Francesco Bagnaia y el japonés Ai Ogura completaron el Top-10.

El local Diogo Moreira, compañero de equipo de Zarco, hizo el 15º tiempo. Derrapó y se salió de la pista, sin mayores consecuencias.

Moreira, de 21 años y campeón de Moto2 en 2025, es el primer brasileño en la categoría reina desde Alex Barros, que corrió entre 1990 y 2007.