El francés Victor Wembanyama, elegido Defensor del Año de la NBA

El pívot francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue designado el lunes Defensor del Año de la NBA, anunció la liga norteamericana en su cuenta de X.

A los 22 años, el prodigio francés de 2,24 metros de altura es el jugador más joven en hacerse con este premio, que se daba por descontado.

Fue elegido como primera opción (de tres) por la totalidad del panel de periodistas con derecho a voto, indicó la NBA en X. Es la primera vez que hay unanimidad desde la introducción de este premio en la temporada 1982-1983.

"Estoy muy feliz y muy orgulloso de ser el primero en lograrlo de manera unánime", dijo Wembanyama a la cadena NBC. "Se siente increíble".

Sucede en el premio a Evan Mobley, de Cleveland Cavaliers, coronado el año pasado tras haber aprovechado la inelegibilidad de Wembanyama, víctima de una trombosis venosa que puso fin a su temporada ya en febrero.

Antes de Wemby, otros dos franceses habían sido distinguidos por su tarea defensiva: Rudy Gobert (2018, 2019, 2021, 2024) y Joakim Noah (2014).

Wembanyama representa una amenaza defensiva única gracias a la combinación de su talla y su movilidad, que ha llevado a los San Antonio Spurs al segundo puesto de la Conferencia Oeste, muy por encima de las expectativas del inicio de temporada.

Logró un promedio de 3,1 tapones por partido durante la temporada regular, siendo de lejos el primero en esta categoría.

Llegó a sumar hasta 9 tapones en un encuentro, en la victoria en tiempo extra contra los Pelicans en octubre.

"Mi trabajo es detener a los anotadores. Los bloqueos es algo en lo que vengo trabajando toda mi vida", agregó Wemby.

- Finalista para el MVP -

Elegido Novato del Año en 2024 al término de su primera campaña, Wemby aspira esta temporada a otro galardón, el de MVP (Jugador Más Valioso), el más prestigioso.

Con 25,0 puntos y 11,5 rebotes en menos de 30 minutos por partido (29,2), ha firmado su hoja estadística más completa.

Forma parte de los tres finalistas junto al vigente MVP, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), y al serbio Nikola Jokic (Nuggets), ya ganador en tres ocasiones (2021, 2022, 2024).

A finales de marzo, Wemby había reforzado su candidatura frente a sus dos rivales, considerados mejores anotadores, al recordar que la defensa representa "el 50% del partido".

La fecha del anuncio del ganador aún no ha sido precisada por la NBA.

Acostumbrado a batir récords de precocidad, el francés se convirtió en esta ocasión en el ganador más joven del trofeo al Defensor del Año, por delante de otros cinco jugadores recompensados a los 23 años, entre ellos Mobley, Dwight Howard y Kawhi Leonard.

También ganó tres veces esta temporada el título de mejor defensor del mes de la Conferencia Oeste (enero, febrero y marzo).

En las próximas semanas, otra copa ocupará su mente: el trofeo Larry O'Brien del campeón de la NBA.

En su debut el domingo en los playoffs, Wembanyama anotó 35 puntos en la victoria de los Spurs de locales contra los Portland Trail Blazers por 111 a 98.