El francés Teddy Riner quiere alcanzar la gloria eterna en París

El tricampeón olímpico de judo Teddy Riner, tiene la mira puesta en ganar dos medallas de oro más en París-2024 para convertirse en el deportista francés más exitoso de la historia de los Juegos Olímpicos de verano.

Riner, de 35 años, dos veces medallista de oro en la categoría de los pesados y también campeón en equipos mixtos, ha revolucionado el judo, deporte en el que ha sido once veces campeón mundial.

En París participará en sus quintos Juegos Olímpicos.

Previamente, ganó la medalla de bronce individual en su debuts en Pekín-2008 y el oro en Londres-2012 y Rio de Janeiro-2016, antes de fracasar en su intento de conseguir un histórico tercer oro al hilo en la categoría de +100 kg en Tokio-2020, donde finalmente se colgó otra medalla de bronce.

Los esgrimistas Lucien Gaudin y Christian d'Oriola son los únicos deportistas franceses con cuatro oros en Juegos Olímpicos de verano.

Por su lado, el biatleta Martin Fourcade ostenta el récord absoluto francés de cinco veces campeón de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"No me corresponde a mí decirlo", dijo Riner a la AFP en una entrevista, cuando se le preguntó si se convertirá en el mejor deportista francés de la historia si gana dos nuevos títulos en París-2024.

- ¿Mejor deportista francés de la historia? -

"Sé que si comparamos los logros y miramos los hechos, entonces sí. Sería un momento de orgullo... (pero) no me estoy presionando a mí mismo. Hay muchas cosas que hacer antes de conseguir un oro olímpico, pese a que ese es el objetivo", agregó.

Riner, que también sueña con estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028, dice que espera que parte de su legado sea un enfoque más inteligente y profesional del entrenamiento.

A pesar de haber ganado todo lo que se puede ganar, Riner dice que la sensación de victoria nunca pasa de moda.

"(Hay) mucha emoción, una explosión de alegría, orgullo, muchas cosas al mismo tiempo. Porque nos damos los medios para lograr nuestros objetivos, siempre estamos en todo el mundo, son muchos sacrificios". dijo Riner.

"Y después de un tiempo, cuando el objetivo que nos hemos fijado está a nuestro alcance, todo se sale de control. Y en París también sería una locura".

Riner ganó el primero de sus títulos mundiales en 2007, reinando durante una década y cambiando la complexión del deporte en ese camino recorrido.

"Mucha gente me dice que he cambiado la categoría (peso pesado), que he cambiado algunas cosas en el judo, pero soy un ambicioso", dijo Riner.

"Creo que se ha vuelto más atlético. Me han señalado varias veces que yo puedo cambiar las reglas del juego. Es cierto que nos hemos vuelto más atléticos, es un judo diferente", finalizó.