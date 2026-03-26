El francés Godon gana la tercera etapa de la Volta a Cataluña y sigue líder

El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, en Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.

El corredor del Ineos, ya ganador de la primera etapa, continúa líder de la general.

El final de la etapa del miércoles estuvo marcado por la escapada del belga Remco Evenepoel y del danés Jonas Vingegaard.

Evenepoel se cayó sin gravedad antes de una rotonda en el último kilómetro y Vingegaard terminó siendo alcanzado por el pelotón, lo que permitió un desenlace al esprint en el que Godon quedó primero, delante de los británicos Ethan Vernon y Noé Hobbs.

La Volta a Cataluña se elevará el jueves: la cuarta etapa llevará a los corredores hasta la estación de deportes de invierno de Vallter 2000, a 2.000 metros de altitud, después de una ascensión final de 11,4 kilómetros con un desnivel medio del 7,6% y tramos con más de un 10%.

- Clasificación de la 3ª etapa:

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 159,4 km en 3 h 43:33.

(media: 42,9 km/h)

2. Ethan Vernon (GBR/NSN) a 0.

3. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0.

4. Toon Aerts (BEL/LOI) 0.

5. Anthon Charmig (DEN/UXM) 0.

6. Tom Pidcock (GBR/Q36) 0.

7. Noa Isidore (FRA/DCT) 0.

8. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 0.

9. Michel Heßmann (GER/MOV) 0.

10. Mark Stewart (GBR/MAP) 0.

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- Clasificación general:

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 499,6 km en 11 h 29:50.

2. Tom Pidcock (GBR/Q36) a 16.

3. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 18.

4. Anthon Charmig (DEN/UXM) 20.

5. Rudy Molard (FRA/GFC) 20.

6. Oscar Onley (GBR/IGD) 20.

7. Ben O'Connor (AUS/JAY) 20.

8. Simone Gualdi (ITA/LOI) 20.

9. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 20.

10. Sepp Kuss (USA/TVL) 20.

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