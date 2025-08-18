El Flu, el único que tiene el pasaje a cuartos de la Sudamericana al alcance de la mano

Fluminense, el gran favorito al título, hizo los deberes en la ronda de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y de cara a las revanchas, que se disputan esta semana, es el único de los 16 equipos en liza que parece tener asegurado su lugar en cuartos.

El tricolor carioca obtuvo un triunfo clave 2-1 el martes pasado en Cali ante el América local, gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio, que clavó el balón en un ángulo, y al insólito autogol del defensa colombiano Yerson Candelo a los siete minutos de iniciado el encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

"Sufrimos una gran presión, pero supimos soportarla... Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte", dijo el DT del Flu, Renato Portaluppi.

Si bien América descontó sobre el final, nada parece indicar que pueda dar vuelta la serie el martes ante un Flu que tras su soberbio Mundial de Clubes, donde fue el único no europeo en llegar a semifinales, se convirtió en el candidato a ganar la Sudamericana.

"Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil... Por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0", dijo esperanzado el DT de los Diablos Rojos, Diego Raimondi.

Pero el Flu tendrá todo a su favor en el Maracaná, ante un equipo caleño que deberá abandonar la postura ultradefensiva que la ha dado frutos de visitante e ir al frente en busca de la hazaña, desprotegiéndose en defensa.

Mientras tanto, en las otras siete llaves de octavos de final de esta Sudamericana el pronóstico es incierto y ningún otro equipo aparece en situación similar al Flu.

- Bolívar y Alianza Lima, optimistas -

Dentro de ese contexto, el Bolívar de La Paz y Alianza Lima aparecen como los mejor posicionados para llegar a cuartos de final.

Ambos ganaron 2-0 de local sus partidos de ida, lo que les da cierto aire para sus revanchas

El Bolívar venció al Cienciano de Cusco, el único equipo peruano campeón de torneos de la Conmebol, la Copa Sudamericana de 2003 y la Recopa Sudamericana de 2004.

Alianza Lima, por su lado, se impuso a la Universidad Católica de Ecuador.

Si bien el elenco peruano dirigido por el argentino Néstor Gorosito deberá subir a los 2.850 metros de altitud de Quito, ha demostrado este año ser el matagigantes de Sudamérica, dando varias golpes sorprendentes.

Con el veterano Hernán 'Pirata' Barcos, de 41 años, viviendo una segunda juventud, Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en marzo en la segunda fase de la Libertadores y al Gremio de Porto Alegre el mes pasado en los playoffs para octavos de final de la Sudamericana, dos rivales de peso en el continente.

- Atlético Mineiro e Independiente, dos gigantes en apuros -

En las otras cinco llaves, los locales ganaron sus partidos de ida por la mínima diferencia, por lo que deberán defender en casa ajena esas escuetas ventajas.

Uno de los que logró ganar 2-1 en la ida fue el Atlético Mineiro, un equipo plagado de estrellas que ha defraudado hasta ahora en la Sudamericana, donde fue segundo en su grupo y debió superar al Atlético Bucaramanga en los playoffs para octavos.

Como en innumerables ocasiones, el jueves lo volvió a salvar Hulk, que a los 89 minutos anotó el tanto de la victoria sobre Godoy Cruz en un partido en estadio Arena MRV, en Belo Horizonte, en el que tras el final se registraron violentos incidentes entre la policía local y la hinchada del equipo argentino.

Este jueves el Galo visitará a un Tomba en Mendoza (oeste) sediento de revancha y con un clima caldeado por los incidentes de la ida.

Un día antes, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Independiente buscará dar vuelta su llave ante la Universidad de Chile, que lo venció 1-0 en Santiago en un resultado que se quedó corto.

El Rey de Copas argentino busca reverdecer viejos laureles y volver a ganar un torneo que logró en dos ocasiones, en 2010 y 2017.

-- Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana de 2025, que se disputarán entre martes y jueves (entre paréntesis los resultados que se registraron en la ida):

- Martes:

En Buenos Aires (22H00 GMT): Huracán (ARG) - Once Caldas (COL) (0-1)

En Riobamba (00H30 GMT del miércoles): Mushuc Runa (ECU) - Independiente del Valle (ECU) (0-1)

En Rio de Janeiro (00H30 GMT del miércoles): Fluminense (BRA) - América de Cali (COL) (2-1)

- Miércoles:

En Cusco (22H00 GMT): Cienciano (PER) - Bolívar (BOL) (0-2)

En Quito (00H30 GMT del jueves): Universidad Católica (ECU) - Alianza Lima (PER) (0-2)

En Buenos Aires (00H30 GMT del jueves): Independiente (ARG) - Universidad de Chile (CHI) (0-1)

- Jueves:

En Mendoza (22H00 GMT): Godoy Cruz (ARG) - Atlético Mineiro (BRA) (1-2)

En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): Lanús (ARG) - Central Córdoba (ARG) (0-1)