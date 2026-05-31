El fenómeno Jódar remonta ante Carreño y ya está en cuartos en París

De nuevo sufriendo y con una gran remontada: Rafa Jódar (19º del mundo), la nueva sensación del tenis español, avanzó a cuartos de final en su primer Roland Garros al ganar en cinco sets a su veterano compatriota Pablo Carreño (89º), este domingo en París.

Lo hizo además levantando dos sets en contra para terminar ganando 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 3 horas y 41 minutos, contra un rival que acusó problemas en un hombro en la segunda mitad del partido.

"Pablo y yo somos amigos, hemos entrenado juntos alguna vez en España, así que le deseo lo mejor para el resto de su temporada. Estoy súper feliz con esta victoria", dijo Jódar en su mensaje en la pista ante el micrófono de un extenista español, Álex Corretja, que hacía las veces de entrevistador.

El jugador fue aclamado por el público de la pista Suzanne Lenglen, especialmente cuando felicitó a la hinchada local por el título del sábado del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones europea de fútbol, que consideró "muy merecido".

En cuartos de final, el martes, su adversario será el alemán Alexander Zverev, número 3 mundial, o el neerlandés Jesper De Jong (106º).

- Hombro dolorido -

Todo parecía en contra del joven madrileño de 19 años al término de las dos primeras mangas.

Después de arrancar en tromba, distanciándose 4-1 en el primer set, Jódar tuvo un bajón y perdió nueve juegos seguidos -incluyendo cuatro quiebres de servicio-, lo que le hizo perder el primer parcial 6-4 y verse 4-0 abajo en el segundo, que terminó perdiendo también 6-4.

El tercer set fue unidireccional para Jódar (6-1) y al término del mismo Carreño pidio tratamiento médico en la pista por problemas en el hombro derecho.

La cuarta manga fue de nuevo un paseo para Jódar (6-2) y, tras una nueva asistencia médica para Carreño, el quinto set siguió la misma tendencia: dos quiebres de servicio de entrada, ante un Carreño que se desesperaba, le hicieron tomar pronto ventaja para cerrar el partido con otro 6-2.

En la anterior ronda, Jódar ya había tenido que remontar ante el estadounidense Alex Michelsen, aunque entonces se había visto abajo dos sets a uno, por lo que la reacción de este domingo fue todavía más meritoria.

- El nuevo estandarte de la Armada -

Jódar sigue así su aventura en este torneo, donde queda como único representante de España, país que acudió con la sensible baja por lesión de su estrella Carlos Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones del torneo.

Por el momento se convirtió en el cuarto jugador español en llegar a cuartos en París con menos de 20 años, después de Albert Costa, Rafa Nadal y Alcaraz.

Jódar sigue adelante en su por ahora brillante gira sobre tierra, donde fue campeón en Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma.

Carreño, de 34 años, no pudo igualar su mejor actuación en Roland Garros, los cuartos de final que alcanzó en 2017 y 2020, pero este torneo le ha permitido reencontrarse con las sensaciones de antaño.

Dos veces semifinalista en el Abierto de Estados Unidos, ex Top 10 (10º del mundo en 2017) y bronce olímpico individual en 2021, Carreño empezó su declive en 2022 por un problema en el codo derecho que se agravó en 2023.

Ello le llevó incluso a salir de los mil primeros de la clasificación mundial (1052º en abril de 2024) y a tener que batallar desde abajo, desde los torneos Challenger -de categoría inferior-, para ir escalando poco a poco en el ranking.