El estadounidense Brandon McNulty gana el título mundial de ciclismo en ruta

Brandon McNulty se convirtió este domingo en el primer estadounidense en 33 años en ganar el título masculino de ruta en el Mundial de Ciclismo, tras sorprender a los favoritos en Montreal.

El ciclista de 28 años del UAE Team se escapó del pelotón a falta de 32 km en el circuito urbano canadiense y logró contener una persecución desorganizada para imponerse con una ventaja de 13 segundos sobre el australiano Michael Matthews, con el neerlandés, Mathieu van der Poel, excampeón del mundo, tercero.

McNulty se convierte así en el tercer estadounidense en vestir el maillot arcoíris, después de Greg LeMond en 1983 y 1989, y Lance Armstrong, quien posteriormente admitió haberse dopado durante su carrera, en 1993.

Los principales favoritos fueron sorprendidos en una carrera emocionante y muy dura, marcada por numerosos ataques e impredecible hasta el final.

El francés Paul Seixas, que aspiraba a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia con 20 años, terminó en la 15ª posición, a más de dos minutos del ganador, debido a calambres.

Remco Evenepoel, que aspiraba a un doblete histórico en contrarreloj y ruta, no estuvo a su mejor nivel (12º), al igual que el otro favorito belga, Wout Van Aert (28º), una gran decepción para Bélgica.

El mexicano Isaac Del Toro, que trabajó incansablemente para recortar distancias, a menudo con Seixas a su rueda, finalizó quinto, por detrás del estadounidense Quinn Simmons, que también tuvo una jornada muy activa el domingo, al igual que todo el equipo estadounidense.