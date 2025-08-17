El español Rahm gana su segundo título de LIV Golf por delante de Niemann

El español Jon Rahm se proclamó campeón por segunda temporada seguida del circuito LIV Golf con un segundo lugar este domingo en el último torneo del año, en Indianápolis, con el que superó en la clasificación general al chileno Joaquín Niemann.

Rahm se embolsó otra vez el gran cheque de 18 millones de dólares que este circuito de financiación saudita ofrece al mejor jugador del año.

El español, ganador del Masters de Augusta en 2023, finalizó en lo más alto de la tabla individual con 226,16 puntos, que le dieron una escueta ventaja respecto a Niemann, que concluyó con 223,68.

El ex número uno mundial, de 30 años, desbancó al chileno en una trepidante remontada en Indianápolis, torneo en el que se impuso el colombiano Sebastián Muñoz.

Rahm firmó una última vuelta de 60 golpes (11 bajo par) que, con el título general ya en el bolsillo, le permitió además jugar un playoff de desempate con Muñoz por el título de Indianápolis.

Ambos empataron en la tabla con un acumulado de 191 golpes (-22), mientras Niemann finalizó en el cuarto lugar compartido a cinco golpes de distancia.

En el desempate, Muñoz logró un birdie en el primer hoyo y celebró su primera victoria individual en este circuito.

El título "es un poco agridulce", dijo después Rahm, que una semana atrás también cayó en un playoff por el trofeo de Chicago.

"Sé que se supone que debo estar feliz, es un gran momento. Pero simplemente no se siente genial terminar el año perdiendo dos desempates", lamentó. "Estoy seguro de que con el tiempo superaré eso y apreciaré de verdad lo que he logrado este año".

- Niemann "lo merecía" -

Ganador de dos coronas de Grand Slam, Rahm es la mayor figura que LIV Golf le ha arrebatado a la PGA desde su irrupción en 2022.

Tras su polémico fichaje a finales de 2023 por la competencia saudita, que le aseguró unas ganancias superiores a los 300 millones de dólares, Rahm no ha conseguido terminar entre los cinco primeros de ningún torneo de Grand Slam.

En LIV Golf tampoco necesitó ganar ninguno de los 13 eventos de este año para terminar en el primer lugar de la temporada.

Su consistencia en cada cita, quedando una sola vez fuera del top-10, le permitieron superar a Niemann, cinco veces campeón, en Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Reino Unido.

"Se necesitan muchas coincidencias para que el año de Joaquín sea exactamente como fue", dijo Rahm. "Ha ganado cinco veces, ha jugado un golf increíble. Se podría argumentar que probablemente era quien más merecía ganar esto. Pero este es el sistema de puntos y de alguna manera, no sé cómo, logré seguir adelante".

Niemann, que recibirá ocho millones de dólares por su segundo lugar, ya cedió el título general a Rahm en 2024 en el último torneo del calendario.

"Es una lástima", reconoció el jugador de Santiago, de 26 años.

Este domingo "empecé a jugar mi mejor golf en los últimos nueve hoyos, de lo cual estoy orgulloso, pero al final los putts no entraron y no fue suficiente", lamentó. "Es un poco difícil de asimilar".

El estadounidense Bryson DeChambeau, doble campeón del Abierto de Estados Unidos (2020 y 2024), concluyó en el tercer lugar general (144,74 puntos), el colombiano Muñoz en el cuarto (133,06) y el mexicano Carlos Ortiz en el octavo (99,25).

El calendario de LIV Golf incluye otro evento que definirá el título por equipos la próxima semana en Plymouth (Michigan).