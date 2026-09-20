El español Acosta gana GP de Austria de MotoGP, Márquez superado por Martín

El español Pedro Acosta (KTM) ganó el Gran Premio de Austria de MotoGP por delante de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), mientras que el vigente campeón Marc Márquez (Ducati) solo pudo terminar en quinta posición, este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

En el circuito de su fabricante, KTM, que abandonará a final de temporada para unirse a Márquez en Ducati, Acosta logró por fin su primera victoria en la categoría reina, un día después de haberse caído al final de la carrera esprint cuando lideraba con autoridad.

Martín, que se había impuesto en el esprint del sábado, tuvo que conformarse con la segunda plaza, por delante de su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi.

El japonés Ai Ogura (Aprilia), que regresaba tras haberse perdido los dos últimos Grandes Premios debido a una lesión en el pulgar izquierdo, acabó cuarto, por delante de un Márquez que, pese a partir segundo en la parrilla, vivió una carrera muy complicada.

En la salida, las Aprilia fueron más rápidas y Martín, Bezzecchi y Ogura se colocaron en cabeza, mientras que Marc Márquez cayó a la quinta plaza, detrás también de Pedro Acosta.

Las primeras vueltas fueron un mano a mano entre Martín y Bezzecchi por liderar la prueba, hasta que Acosta se metió en la batalla y se colocó líder en la vuelta 9 (de 28).

Márquez, por detrás, estaba muy incómodo al volante de su Ducati e incluso cometió un error por el que casi se va al suelo poco antes del ecuador de la carrera.

Las posiciones se mantuvieron en las siguientes vueltas, con Acosta liderando la prueba, seguido de Martín y Bezzecchi, que peleaban por la segunda posición, mientras que Márquez, que perdió posiciones tras una salida de pista, trataba de acercarse al podio.

En las últimas vueltas, Martín tuvo problemas de neumáticos y, viendo que Acosta era inalcanzable, se conformó con el podio, teniendo sobre todo en cuenta que su rival por el título mundial, Márquez, también tenía dificultades y estaba distanciado por detrás.