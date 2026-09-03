El esloveno Omrzel gana la 12ª etapa de la Vuelta, Mas refuerza liderato

El joven ciclista esloveno Jakob Omrzel ganó en solitario este jueves la duodécima etapa de la Vuelta a España en la exigente subida a Calar Alto, Andalucía, donde el español Enric Mas reforzó su liderato en la general y su estatus de favorito al título.

Omrzel, de 20 años y del equipo Bahrain Victorious, formaba parte de la primera escapada del día y con su ataque final logró su primera victoria en una gran ronda, resistiendo la persecución del español Urko Berrade, segundo a 1 minuto y 56 segundos, y del colombiano Santiago Buitrago, tercero a 2 minutos y 13 segundos.

Con su triunfo, los aficionados eslovenos vuelven a tener motivos para festejar en la Vuelta, después de haber perdido el pasado sábado a su gran baza, la estrella Tadej Pogacar, que tuvo que abandonar por una violenta caída cuando iba líder destacado de la general.

Más allá de la pugna por el triunfo de etapa, Mas acabó sexto este jueves, a casi tres minutos de Omrzel, y se hizo más fuerte con el maillot rojo de líder de la general, sacando treinta segundos a sus principales rivales por el título, el esloveno Primoz Roglic y el austríaco Felix Gall.

Gracias a esta ventaja en la montaña almeriense, el ciclista mallorquín de 31 años, del equipo Movistar, amplía la diferencia en la general y saca ahora 1 minuto y 45 segundos a Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que aspira a conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.

Gall (Decathlon-CMA) queda ahora descolgado a 2 minutos y 6 segundos, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), noveno de la etapa con el mismo tiempo que Roglic y Gall, es cuarto ahora a 3 minutos y 53 segundos de Mas.