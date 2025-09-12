El equipo Israel-Premier Tech cambiará su nombre en las clásicas canadienses

El equipo ciclista Israel-Premier Tech correrá bajo las siglas IPT en los Grandes Premios de Quebec el viernes y de Montreal el domingo para prevenir eventuales incidentes como los ocurridos en la Vuelta a España, informó este jueves la organización.

El director general de las dos clásicas canadienses del World Tour, Joseph Limare, precisó que el nombre Israel-Premier Tech no aparecerá en los maillots de los ciclistas durante las carreras y el equipo pasará a llamarse IPT.

El equipo creado por el magnate israelo-canadiense Sylvan Adams fue el que solicitó este cambio, según indicó Limare.

"Nos pidieron que elimináramos todo lo que pudiera aparecer la palabra Israel", señaló.

De acuerdo con medios de comunicación canadienses, activistas propalestinos tienen previsto manifestarse al margen del Gran Premio de Quebec contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, siguiendo el ejemplo del movimiento que ha perturbado la Vuelta a España.

Los organizadores de las dos carreras canadienses y las autoridades públicas dijeron el miércoles en rueda de prensa que harán todo lo posible para garantizar la seguridad de los corredores y del público.