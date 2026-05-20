El ecuatoriano Jhonatan Narváez logra su tercera victoria de etapa en el Giro 2026

El ecuatoriano Jhonatan Narváez levantó los brazos por tercera ocasión en esta 109ª edición del Giro de Italia, al conquistar la undécima etapa, este miércoles en Chiavari.

Ya vencedor de la 4ª y de la 8ª etapas, el corredor del UAE superó al esprint al escalador español Enric Mas al término de los 196 kilómetros del día.

Los dos hombres fueron los más fuertes entre la decena de corredores escapados, con Diego Ulissi tercero en meta, a once segundos de Narváez.

El UAE ha ganado ya cuatro etapas en este Giro, en el que Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler se vieron obligados a abandonar la carrera en el segundo día de esta edición.

Con la de este miércoles, Narváez suma ya cinco triunfos parciales en el Giro, una más que su compatriota Richard Carapaz.

El portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa de líder de la general con 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, una diferencia que difícilmente podrá recortar el doble ganador del Tour de Francia durante la duodécima etapa, el jueves entre Imperia y Novi Liguri.

Los velocistas deberían tener la oportunidad de lucirse en esos 175 km de etapa, en su mayor parte llana, pero que también incluye dos subidas puntuables.