Deportes

El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá

El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá
El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá
El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá
El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá
El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá
Redacción Web
03 de marzo de 2026

El Autódromo Panamá vivió una de sus jornadas más intensas con la celebración del más reciente Drag Challenge.

La competencia, en la pista ubicada en Capira, provincia de Panamá Oeste, dejó récords en velocidad y tiempo de pista, reunió a una nutrida delegación regional y fue testigo de una afición que se mantuvo encendida de principio a fin.



Récords que quedarán en la historia


La jornada dejó dos marcas que se escriben con letras doradas en la historia del automovilismo panameño: Récord de velocidad en pista: Julio Muñoz alcanzó los 296 km/h a bordo del GTR Street Fighter, estableciendo el nuevo récord de velocidad en pista del Autódromo Panamá. Récord de 1/4 de milla: Ronnie Rosina, al volante del Dragster Black Max 6, detuvo los cronómetros en 7.639 segundos, el mejor tiempo jamás registrado en el cuarto de milla del autódromo.

Una cita regional: Costa Rica y El Salvador presentes

El Drag Challenge consolidó su proyección centroamericana con la participación de 10 pilotos provenientes de Costa Rica y 1 piloto de El Salvador, quienes se sumaron al talento local en una competencia de alto nivel.

Instagram

La presencia internacional reafirma el posicionamiento del Autódromo Panamá como el destino de referencia del drag racing en la región.

Más allá de los récords absolutos, la jornada estuvo marcada por innumerables mejoras en marcas personales.

Cada piloto encontró en la pista el escenario ideal para exigirse al máximo, mientras los equipos técnicos y mecánicos demostraron que el trabajo detrás de cada auto es tan importante como el piloto que lo conduce. El esfuerzo colectivo de cada garaje fue protagonista tanto en la pista como entre bastidores.

El Drag Challenge se vivió y se sintió desde cada esquina del Autódromo Panamá: escenario lleno, fanáticos animados hasta el último metro y un ambiente de familia donde los más pequeños descubrieron la esencia del racing junto a los aficionados de siempre.

Instagram

Próxima cita: Motovelocidad y Street Legal

El próximo 8 de marzo será el turno de la Motovelocidad y Street Legal. Los aficionados pueden adquirir sus entradas aprovechando las promociones especiales disponibles en autodromopanama.com.

* Fuente: Prensas Autódromo Panamá

Tags:
Panamá
|
Capira
|
Automovilismo
|
Autódromo Panamá
|
pista
|
drag
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR