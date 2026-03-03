El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá

La presencia internacional reafirma el posicionamiento del Autódromo Panamá como el destino de referencia del drag racing en la región.Más allá de los récords absolutos, la jornada estuvo marcada por innumerables mejoras en marcas personales. Cada piloto encontró en la pista el escenario ideal para exigirse al máximo, mientras los equipos técnicos y mecánicos demostraron que el trabajo detrás de cada auto es tan importante como el piloto que lo conduce. El esfuerzo colectivo de cada garaje fue protagonista tanto en la pista como entre bastidores.El Drag Challenge se vivió y se sintió desde cada esquina del Autódromo Panamá: escenario lleno, fanáticos animados hasta el último metro y un ambiente de familia donde los más pequeños descubrieron la esencia del racing junto a los aficionados de siempre.