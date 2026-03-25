El dominio de Mercedes amenaza la racha de Verstappen en Suzuka

Max Verstappen siempre ha dicho que el Gran Premio de Japón es una de sus carreras favoritas, pero sus chances de ganar el domingo en Suzuka por quinto año consecutivo son casi inexistentes debido al dominio mostrado por Mercedes en el inicio del Mundial de Fórmula 1.

Con dos dobletes en Melbourne y Shanghái, dos poles y el esprint en China, Mercedes no ha dejado nada a sus rivales en las dos carreras disputadas hasta ahora en el campeonato.

Todo lo contrario que Red Bull y Max Verstappen, quienes han tenido un inicio de Mundial desastroso: el neerlandés sólo fue sexto en Australia, tras partir desde boxes luego de sufrir un accidente en la clasificación, fue noveno en el esprint de Shanghái y ni siquiera pudo acabar este GP por un problema mecánico.

- Críticas a los nuevos autos -

El cuatro veces campeón del mundo no ha perdido la ocasión de criticar los cambios del reglamento y los nuevos monoplazas, asegurando que la nueva F1, a la que ha comparado con Mario Kart, es lo todo opuesto a lo que deben ser las carreras automovilísticas.

El neerlandés trató de cambiar de aires compitiendo el pasado fin de semana en una carrera de cuatro horas en Alemania, pero ni eso acabó con la mala racha: ganó y fue posteriormente descalificado.

Verstappen ha sido imbatible en Japón durante los últimos cuatro años y allí aseguró su segundo título mundial en 2022, pero su inicio de temporada hace pensar que su idilio con Suzuka acabará este fin de semana.

"Ponernos al día con nuestros problemas no es fácil", admitió Verstappen en Shanghái. "Nos ayudaría si pudiéramos tener simplemente una salida normal: siempre he caído hasta el último lugar", añadió.

- Russell lidera el Mundial -

Los problemas de Verstappen contrastan con el fulgurante arranque de Mercedes: George Russell se impuso en Australia por delante de su joven compañero Kimi Antonelli (19 años) y ambos se intercambiaron posiciones en China, en lo que fue la primera victoria en la incipiente carrera del piloto italiano.

Russell se impuso también en la carrera esprint en Shanghái, lo que ha permitido al británico liderar la clasificación del Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli, quien reconoció que tras su triunfo en Shanghái se ha sacado "un peso de encima".

"Es el tipo de resultado que te da fuerza y te hace ser más consciente de lo que puedes llegar a hacer", afirmó.

Mercedes, que lidera la clasificación de constructores con 31 puntos de ventaja sobre Ferrari, afronta con confianza la posibilidad de volver a ganar en Suzuka por primera vez desde que lo hiciera Valtteri Bottas en 2019.

"Por el momento es un coche capaz de ganar", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, a Sky Sports, convencido de que lo que resta de campeonato no será un paseo.

- Parón de más de un mes -

La de Japón será la última carrera de F1 antes de un parón cinco semanas forzado por la guerra en Oriente Medio que ha provocado la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, inicialmente previstos en abril.

Este parón afectará a la planificación de las escuderías, con problemas aún para la puesta a punto de los nuevos monoplazas, que requieren gestión de batería y recuperación de energía con un reparto del 50-50 entre potencia térmica y eléctrica.

McLaren, por ejemplo, ha tenido dificultades para adaptarse a la nueva normativa y ha sufrido un inicio de campaña de pesadilla.

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, y su compañero de equipo, Oscar Piastri, no pudieron tomar la salida del Gran Premio de China por problemas diferentes y el australiano aún no ha disputado una carrera esta temporada tras estrellarse camino de la parrilla en la prueba inaugural en Melbourne.

Norris ha dicho que su coche "apesta", pero tendrá que adaptarse pronto si quiere estar en la lucha por defender su título mundial.

"Solo tenemos que aceptarlo, aprender cuál fue el problema y asegurarnos de que no vuelva a suceder nunca", dijo Norris sobre los problemas de su equipo en China. "Todos queremos salir a correr y sumar puntos".

Sí parecen ir a más Alpine y Williams, luego de los primeros puntos firmados por el argentino Franco Colapinto y el español Carlos Sainz en China.

Más problemas están encontrando el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio Pérez (Cadilac), habituados a la cola de la parrilla.