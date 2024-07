El domingo "será un buen día para los españoles" con las finales de Wimbledon y Eurocopa, dice Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz, que se clasificó este viernes para la final del domingo en Wimbledon, afirmó que ese día "será bueno" para el deporte de su país, que peleará además con Inglaterra por la corona de la Eurocopa de fútbol.

"Será un buen día para los españoles también", dijo Alcaraz cuando le preguntaron por la final del domingo en Wimbledon, que disputará contra el serbio Novak Djokovic y a la que se clasificó el español tras vencer en cuatro sets al ruso Daniil Medvedev, por 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 y 6-4.

El público inglés reaccionó con pitos a esa declaración, a lo que Alcaraz añadió sonriente que "no he dicho que España vaya a ganar, pero digo que será un día divertido".

"La verdad es que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Al aficionado español que se va a sentar en el sofá desde la tarde hasta la noche le diría que disfrute y que no le maten los nervios", añadió después en rueda de prensa.

El español, que lleva tres títulos de Grand Slam en su palmarés y que ya se impuso en Wimbledon el año pasado, puede igualar en la historia del torneo, si gana el domingo en la final, a su compatriota Rafael Nadal, que se impuso en 2008 y 2010.

"Siento que ya no soy un novato. Ya sé lo que voy a sentir antes de jugar una final. Ya he estado en esta situación antes. Trataré de corregir errores que cometí en la final anterior, ser mejor y hacer las cosas bien", dijo el murciano tras el final del partido contra Medvedev.

El partido contra el ruso constituyó la tercera ocasión en este torneo de Wimbledon en que el español cedía el primer set.

"Empecé muy nervioso. Daniil estaba dominando el partido, jugando un gran tenis. Fue difícil para mí el inicio", dijo Alcaraz.

Pero supo sobreponerse a ese primer revés psicológico y en el cuarto juego de la segunda manga rompió el servicio a su rival para ponerse 3-1 y acabar ganando el set por 6-3.

"Traté de controlar los nervios en el segundo set y me ayudó ponerme en ventaja de 3-1. Después de eso empecé a jugar mi tenis. Y creo que al final hice un buen partido", añadió Alcaraz.

Frente a Djokovic repetirá la final del año pasado, en la que se impuso en cinco sets al serbio, de 37 años, que busca aumentar su récord a 25 títulos de Grand Slam.

"Djokovic sabe mejor que yo lo que es jugar una final y está mucho mejor preparado que yo en ese sentido, pero yo creo en mí mismo y buscar ganar está en mi naturaleza. Ya sé lo que es estar en esta posición y cómo tengo que lidiar con estos días hasta jugar la final", dijo el español en rueda de prensa.

Djokovic sorprendió con este pase a la final, apenas un mes después de operarse de la rodilla derecha.

"Por el tema de su rodilla, tal vez se me va a dar como favorito, pero si está en la final es porque está en un nivel alto. No me veo favorito. Ganará quien juegue mejor en el partido y quien lidie mejor en las situaciones que se presenten", señaló Alcaraz.