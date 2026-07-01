El doble campeón olímpico ruso de patinaje Artur Dmitriev fallece a los 58 años

El doble campeón olímpico de patinaje artístico ruso Artur Dmitriev falleció a los 58 años, indicó el martes la Federación Rusa de Patinaje Artístico, sin precisar la causa de su deceso.

Campeón olímpico en parejas durante los Juegos de Albertville en 1992 junto a Natalia Mishkutienok, Dmitriev repitió título en 1998 durante los Juegos de Nagano, Japón, junto a Oksana Kazakova.

El también triple campeón europeo Artur Dmitriev "se ha apagado. Tan solo tenía 58 años", lamentó la Federación en un comunicado.

Nacido el 21 de enero de 1968 en la región de Kiev, "Artur Dmitriev se convirtió en el primer patinador en la historia en haber ganado dos Juegos Olímpicos con parejas diferentes", destaca el comunicado.

Tras haber colgado los patines tras los Juegos de 1998, Dmitriev entrenaba a parejas en Moscú y San Petersburgo.

Su hijo, también llamado Artur Dmitriev, se dedicó también al patinaje artístico y trabaja como entrenador, según añade el comunicado.