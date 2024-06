El dentista islandés que enfrenta la maldición jamaicana en Copa América

Heimir Hallgrímsson, el odontólogo que devino en héroe del fútbol islandés, tiene una emergencia que atender en la Copa América: guiar a Jamaica hasta su primera victoria en el torneo.

Pese a sus recientes progresos, los 'Reagge Boyz' se han mostrado inofensivos en sus tres participaciones en el evento continental, al que acude como uno de los invitados de la Concacaf.

Jamaica aterrizó en Estados Unidos con el peso de seis derrotas en las ediciones de Chile-2015 y Centenario-2016 en EEUU, al que se sumó el 1-0 en contra del debut del sábado ante México. El balance de goles señala 10 en contra y ninguno a favor.

Acabar con esta racha es una urgencia ineludible para los caribeños en su segundo compromiso por el Grupo B del miércoles frente a Ecuador en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).

Hallgrímsson, de 57 años, dirige a Jamaica desde septiembre de 2022 rodeado todavía del recuerdo de los milagros que logró con la selección de su país.

El islandés tuvo una carrera discreta como futbolista, deporte amateur en la pequeña nación europea, que compaginó con estudios de odontología y después ejerciendo la profesión en la remota isla de Heimaey.

En los banquillos se estrenó en modestos clubes del fútbol femenino y fue avanzando hasta ser contratado por la selección masculina en 2011.

Aunque la ejerció de forma cada vez más esporádica, el técnico recalcó que su labor de odontólogo fue importante en su desarrollo como entrenador.

"Trabajar como dentista me ayudó mucho. Mucha gente tiene miedo de ir al dentista, por lo que tienes que buscar la mejor forma de hablarles. Tienes que relajar a uno, ser divertido con otro, serio con el tercero, pero rápido para adaptarte. Lo mismo con los futbolistas", explicó.

- Primer Mundial de Islandia -

Formando tándem con el sueco Lars Lagerback, Hallgrímsson condujo al combinado vikingo hasta su primer gran torneo, la Eurocopa de Francia-2016, donde asombró al continente al eliminar a Inglaterra en octavos de final.

Tras la eliminación en el torneo a manos de Francia y la posterior partida de Lagerback, Hallgrímsson asumió como seleccionador en solitario y llevó a Islandia hasta el primer Mundial de su historia en Rusia-2018.

Representando a un país de menos de 400.000 habitantes, la selección de Islandia empató 1-1 en su debut frente a la Argentina de Lionel Messi pero acabó última de grupo tras derrotas ante Nigeria y Croacia.

A su salida de la selección, Hallgrímsson tuvo una primera experiencia internacional como técnico del Al Arabi catarí (2018-2021) antes de volver a la dirección de otra isla, Jamaica.

A pesar de sus enormes diferencias, el islandés se siente cómodo en el país caribeño, donde tiene a sus órdenes a un grupo de futbolistas bregado en ligas extranjeras como la Premier League y la MLS.

"Viniendo de Islandia, el calor no acompaña pero por suerte siempre he tenido un extraño termostato personal, así que se me ha dado bien", dijo Hallgrímsson en una entrevista este mes con la web de la FIFA. "Paso la mayor parte del tiempo en Jamaica, creo que es muy importante conocer a la gente y la cultura".

- "Unos juegan al golf, yo soy odontólogo" -

Hallgrímsson aspira a volver al Mundial con Jamaica, selección que sólo tiene la experiencia de Francia-1998, y catapultar así la creciente popularidad de este deporte en el país de Usain Bolt.

"Los jamaicanos están locos por el fútbol", celebra el técnico. "El atletismo es probablemente el deporte más popular. Sus velocistas son, por supuesto, de categoría mundial. Pero creo que el fútbol viene después".

En la última década, Jamaica fue dos veces subcampeona de la Copa Oro de la Concacaf (2015 y 2017) y, con Hallgrímsson al frente, concluyó en el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo.

Mientras se esfuerza en construir grupo con las individualidades jamaicanas, Hallgrímsson desconecta del deporte de una manera muy particular, atendiendo su consulta en Islandia.

"Algunos entrenadores juegan al golf o hacen senderismo o lo que sea. Yo me dedico a la odontología", describe. "Siempre me gusta tener las manos y la cabeza ocupadas. Es una buena manera de apartar la mente del fútbol y hacer algo diferente".