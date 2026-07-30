El Comité Olímpico Croata elige un nuevo presidente tras un escándalo de corrupción

El Comité Olímpico Croata, en plena tormenta interna después de la revelación de un escándalo de corrupción, eligió este miércoles a Josip Varvodic como nuevo presidente y sucesor de Zlatko Matesa, que dimitió en mayo.

Varvodic, cirujano cardiovascular de 41 años y presidente de la Federación Croata de Natación, fue elegido para un mandato de dos años con 81 votos de los 151 delegados de la asamblea del Comité Olímpico, reunida en Zagreb.

La Federación Croata de Esquí y el Comité Olímpico Croata están sacudidos desde marzo por una investigación que salpica a siete personas, entre ellas el exdirector de equipos nacionales de esquí alpino Vedran Pavlek, sospechoso de haber desviado casi 30 millones de euros destinados a su federación entre 2018 y 2026.

Vedran Pavlek, que llevó al esquí croata al primer plano con diez medallas olímpicas para los hermanos Janica e Ivica Kostelic, fue detenido en Kazajistán y ha recurrido para evitar una extradición.

Zlatko Matesa dimitió en mayo y su renuncia fue aceptada el miércoles por la asamblea del Comité Olímpico Croata, el cual dirigía desde 2002.

En el momento de su renuncia, Matesa señaló que tomaba esa decisión como "acto de responsabilidad moral y respeto hacia el deporte croata", puntualizando que los fondos destinados a la federación de esquí "no se habían utilizado de manera ilegal".

La elección del nuevo presidente del Comité Olímpico Croata llega unos días después de la detención de un alto responsable de ese organismo, Damir Segota, que era director del programa olímpico y que quedó en arresto provisional durante un mes.

Segota es sospechoso de corrupción y de blanqueo de capitales, en relación a los fondos concedidos a la Federación Croata de Esquí para el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.