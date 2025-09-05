El COI lanza grupos de trabajo sobre juventud, ingresos y programa olímpico

La nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, anunció este viernes grupos de trabajo sobre tres nuevos campos de actuación: la evolución del programa olímpico, el futuro de los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) y el modelo económico de su organización.

Esos grupos se añaden a los ya anunciados en junio sobre el modo de selección de las sedes de los Juegos Olímpicos y sobre la "protección de la categoría femenina", un asunto de plena actualidad por el regreso de los test cromosómicos en el atletismo, la natación y el boxeo.

El programa deportivo de los Juegos Olímpicos es un asunto crucial y se pretende encontrar un "equilibrio" entre "la talla" del evento y la inclusión o supresión de disciplinas según su grado de atractivo, puntualizó la instancia.

El austríaco Karl Stoss presidirá un grupo de trabajo al respecto en el que estarán Sebastian Coe (presidente de World Athletics), Tony Estanguet (presidente del Comité de Organización local de los Juegos de París 2024) y la leyenda del atletismo Allyson Felix.

Otros grupos distintos abordarán la estrategia futura de los Juegos Olímpicos de la Juventud y las "colaboraciones comerciales y de marketing".