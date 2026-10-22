El Clásico que inicia la ‘Triple Corona Juvenil’

Para la sexta carrera de este sábado en el Hipódromo Presidente Remón se estará celebrando como evento central la versión número IV del Clásico Ricardo Lau Yunsan.

Esta competencia clásica inicia la lucha por la Triple Corona Juvenil de potrancas importadas de dos años de edad, en la cual medirán fuerzas seis participantes. Dicho evento se estará corriendo en 1,100 metros, con una bolsa de $23,000.

She Blames The Law, despunta

Sin lugar a dudas que el respaldo mayoritario lo recibirá la potranca She Blames The Law, con silla de Jimmy Carrión, colorada que en su debut marcó 1:04.3 para los mil 100 metros, siendo este su mejor crédito para ser la carta brava a batir. Como rivales surgen la de mayor experiencia Sol Alcotana (Nelson Pitty), precedida de triunfo, al igual que Keaypami (Yonis Lasso) y La Concubina (Ángel Rivas), cuyos estrenos fueron victoriosos. La Magistrada (Jilver Chamafi) y Mi China (José Valdés), que hacen sus estrenos, serán las incógnitas.

Un gran inversionista

Ricardo Lau Yunsan es un prominente propietario de caballos de carrera, con más de cuatro décadas dentro de la actividad hípica. Su primera satisfacción como dueño se la dio el ejemplar Majat, equino que era preparado por Luis Jiménez.

Entre sus triunfos más memorables destacan tres versiones del Clásico Presidente de la República, a saber, 2012 y 2014 con el caballo Smart Dna y en el 2016 con la yegua Queen Pearl, ambos estadounidenses.

Entre los nativos destacó Cortisol, con triunfo en el Clásico Internacional del Caribe de 1999 y ganador de tres versiones del Clásico Raúl Espinosa, su último en 2003, con un empate ante Figo.

En la Serie Hípica del Caribe suma victoria con la yegua criolla Bella Vecina en la Copa Velocidad del Caribe 2015.

En cuanto a estadísticas de propietarios el Stud Cantón se anexó la primara casilla en sumas ganadas en 1999, segunda en 2012 y tercera en 2014.

A la fecha suma más de 20 victorias clásicas y en 1914 a Ricardo Lau Yunsan en la entrega de los Valores Hípicos se le otorgó el Premio Nacional Fernando Eleta Almarán.